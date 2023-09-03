Didim Halk Dansları Festivali'nin gala gecesi Akbük'te gerçekleştirildi

Didim Halk Dansları Topluluğu Spor Kulübü'nün (DAHOT) geleneksel hale getirdiği bu yıl 12.si düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali'nin gala gecesi Akbük'de gerçekleştirildi.

Didim Belediyesi'nin katkılarıyla Didim Halk Dansları Topluluğu Spor Kulübü (DAHOT) tarafından bu yıl 12.si düzenlenen Uluslararası Halk Dansları festivalinin gala gecesi gerçekleştirildi. Festivalde yurt içinden ve yurt dışından katılan halk oyunu ekiplerinin yöresel kıyafetleri ile sergiledikleri performanslar büyük beğeni topladı. Yöresel danslarını gerçekleştiren katılımcı ekiplere Didim Belediye Başkan Yardımcıları Zeynel Şener, Yusuf Deveci ve İbrahim Metin Başer plaketlerini takdim etti.

Didim Akbük Limanı'nda gerçekleştirilen gala gecesine Didim Belediye Başkan Yardımcıları Zeynel Şener, Yusuf Deveci, İbrahim Metin Başer, CHP Didim İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz, Didim Kent Konseyi Başkanı Osman Ayyıldız, halk oyunu ekipleri ve vatandaşlar katıldı - AYDIN