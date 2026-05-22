Denizli OSB'de geleneksel bayramlaşma programı gerçekleştirildi

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlediği geleneksel bayramlaşma programında yönetim kurulu üyeleri ve personel bir araya geldi.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Kurban Bayramı dolayısıyla geleneksel hale gelen kurum içi bayramlaşma programını bu yıl da gerçekleştirdi.

Denizli OSB Konferans Salonu'nda düzenlenen programa; Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Cemalcan Sirkeci, İbrahim Onur Yıldırım, Orhan Tahtalı ile Bölge Müdürü Ahmet Taş, birim amirleri ve personeller katıldı. Programda konuşan Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, Kurban Bayramı'nın birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendiren özel günlerden biri olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Denizli OSB olarak yalnızca üretimin ve sanayinin değil; aynı zamanda güçlü bir kurum kültürünün, ortak hedeflerin ve dayanışma ruhunun temsilcisiyiz. Elde ettiğimiz her başarıda çalışanlarımızın emeği, özverisi ve kuruma olan bağlılığı büyük önem taşımaktadır. Bayramlar ise bu birlikteliği daha da güçlendiren, kardeşlik ve paylaşma duygularını pekiştiren kıymetli zamanlardır. Tüm personelimizin ve ailelerinin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar diliyorum."

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bölge Müdürü Ahmet Taş da yaptıkları değerlendirmelerde, Denizli OSB'nin güçlü kurumsal yapısının en önemli unsurunun insan kaynağı olduğuna dikkat çekerek tüm personele aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram temennisinde bulundu.

Program, Yönetim Kurulunun ve personellerin birbirleriyle bayramlaşmasının ardından sona erdi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
