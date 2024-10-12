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Çamlıhemşin'de 14. Laz Ralli Tahta Araba Şenliği Gerçekleşti

Çamlıhemşin'de 14. Laz Ralli Tahta Araba Şenliği Gerçekleşti
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde düzenlenen 14. Laz Ralli Tahta Araba Şenliği'nde 50 kişi çeşitli kategorilerde yarıştı. Yarışmalar sırasında güvenlik önlemleri alındı ve katılımcılara ödüller verildi.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Dikkaya köyünde "Laz Ralli Tahta Araba Şenliği"nin 14'üncüsü gerçekleştirildi.

Mekaleskirit Köyleri Sosyal Yardımlaşma, Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneğince gençler, yaşlılar ve çocuklar kategorilerinde düzenlenen yarışlara 50 kişi katıldı.

Yarışlar, tahta arabaların parkura uygun olup olmadığının kontrol edilmesinin ardından başladı. Yaşlılar ve çocuklar 200 metre, gençler ise 1 kilometrelik parkurda mücadele etti.

Kaza yaşanmaması için güvenlik önlemleri alındı, pistin tehlikeli bölümlerine ise saman balyaları konuldu.

Küçük çaplı kazaların meydana geldiği yarışları bazı katılımcılar, araçlarını iterek tamamladı.

Şenlik kapsamında, yöresel kıyafet giydirilen çocuklar arasında güzellik yarışması gerçekleştirildi. Yemek yarışmasına katılan 7 kişi ise 8 dakikada en güzel mıhlamayı yapmaya çalıştı.

Yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Çamlıhemşin Kaymakamı Serkan Böyük, gazetecilere, şenliğin 14'üncüsünü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Başka bir yerde tahta araba yarışması yapılmadığını belirten Böyük, bu geleneği devam ettirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Belediye Başkanı Ömer Altun ise Çamlıhemşin'in doğası, yaylası ve kemer köprüleriyle turizm bölgesi olduğunu ifade ederek, "Bu yarışlar köyümüzle özdeşleşmiş durumda. Burada geçmişi geleceğimize taşıyoruz. En çok önem verdiğim ise çocuklarımızın yarışları oldu." dedi.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Kültür Sanat

Çamlıhemşin Turizm rize

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