Ayvalıklı Kadınlar Doğal Sabun Üretiyor

Balıkesir'de Ayvalık ilçesinde kadınlar, doğadan topladıkları defneden lavantaya, papatyadan biberiye kadar birçok bitkiden doğal sabun üretiyor.

Ayvalık Belediyesinin Hamdibey Mahalle Evi'nde 9 kadın, eğitmen Figen Gümüşgerdan tarafından açılan sabun yapım kursuna katıldı.

Kadınlar, doğadan topladıkları defne, papatya, biberiye, lavanta ve kekik gibi bitkilerden yaptıkları sabunların tanesini 150 liradan satışa çıkarttı.

Portakallı, limonlu, kahveli ve tarçınlı sabunlar da üreten kadınlar, kooperatifin sosyal medya hesaplarından ulaştırılan siparişle satışları gerçekleştiriyor.

Kadınların ürettikleri sabunlar yurt içindeki kentlerin yanı sıra sipariş gelen Almanya ve Hollanda gibi ülkelere kargoyla gönderiliyor.

"Doğadaki bitkilerden sağlıklı sabunlar yapıyoruz"

Kursun eğitmeni Gümüşgerdan, AA muhabirine, kursiyerleriyle Ayvalık zeytinyağı başta olmak üzere yerel ve doğal ham maddelerle sabun ürettiklerini söyledi.

Çok çeşitli sabunlar yaptıklarını belirten Gümüşgerdan, şöyle konuştu:

"Demleme usulüyle ya da çaylarla sabun yapabiliyoruz. Mesela papatya çayını demliyoruz. Su yerine papatya suyunu kostikle karıştırarak kullanıyoruz. Kekik ya da biberiye suyunu kullanıyoruz. Ham maddeleri, doğadan kendimiz topluyoruz. Papatya zamanında topladıklarımızı kullanıyoruz. Mesela çoğu arkadaşımızın bahçelerinde defne ağaçları vardı. Defne yapraklarını oradan temin ettik. Biberiyeleri, bahçelerden temin ediyoruz. Çoğu ürünümüz tamamen doğal özelliklere sahip. Biz, neredeyse doğadaki tüm bitkilerden sabun üretebiliyoruz. Doğadaki bitkilerden sağlıklı sabunlar yapabiliyoruz."

Figen Gümüşgerdan, kursiyerlerinin ürettiklerini internet üzerinden de sattığını anlattı.

Kadınlardan Özden Özuslu da sabun yapım kursunun açıldığını duyunca hemen başvuruda bulunduğunu belirtti.

Rengarenk ve mis kokulu sabunlar üretmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Özuslu, şunları kaydetti:

"Doğallık hep beni ilgilendiren ve çeken bir şeydi. Bu kursa yeni başlayan birinin memnun kalmaması imkansız. Gerçekten çok keyifli bir şey. Doğal olarak ne yaptığınızı biliyorsunuz ve bunu kullanıyorsunuz. Bu sabunları rahatlıkla karşı tarafa tavsiye edebiliyorsunuz. Bu durum güven duygusu veren çok müthiş bir duygu."