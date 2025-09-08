Aydın Gençlik Merkezi'nden İlköğretim Haftası Etkinlikleri

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Aydın Gençlik Merkezi'nin gönüllü gençleri, İlköğretim Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi.

Efeler ilçesindeki Savrandere Hacı Ahmet Atay İlkokulu'ndaki etkinlikte öğrenciler için oyun parkurları kuruldu, yüz boyama etkinliği yapıldı ve müzikli oyunlar oynandı, okul bahçesine fidan dikildi.

Öğrencilere, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonrasında toplanan ve çeşitli figürlerle süslenen kalemler hediye edildi.