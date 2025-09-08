Haberler

Aydın Gençlik Merkezi'nden İlköğretim Haftası Etkinlikleri

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı gönüllü gençler, İlköğretim Haftası kapsamında Savrandere Hacı Ahmet Atay İlkokulu'nda çeşitli etkinlikler düzenleyerek öğrencilere fidan dikiminden oyun parkurlarına kadar birçok aktivite sunuldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Aydın Gençlik Merkezi'nin gönüllü gençleri, İlköğretim Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi.

Efeler ilçesindeki Savrandere Hacı Ahmet Atay İlkokulu'ndaki etkinlikte öğrenciler için oyun parkurları kuruldu, yüz boyama etkinliği yapıldı ve müzikli oyunlar oynandı, okul bahçesine fidan dikildi.

Öğrencilere, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonrasında toplanan ve çeşitli figürlerle süslenen kalemler hediye edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Özer - Kültür Sanat
