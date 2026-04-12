Ağrı Spor Lisesi bölge şampiyonu oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen Okul Sporları Halk Oyunları Gençler Kategorisi Doğu Anadolu Grup Yarışmaları'nda Ağrı Spor Lisesi, "Geleneksel Düzenlemeli Dal"da bölge şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığının okul sporları takviminde yer alan organizasyon, 11-12 Nisan 2026 tarihlerinde Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Doğu Anadolu'dan 11 ilden gelen ekipler, Türkiye finallerine katılabilmek için sahne aldı.

Yarışmaları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak ve Halk Oyunları İl Temsilcisi Edip Erdoğan ile çok sayıda vatandaş izledi. Yöresel kıyafetler ve sahne performansları tribünlerden alkış aldı.

Açılışta konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, halk oyunlarının kültürel mirasın önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

Çelebi, "Halk oyunları, bu toprakların ruhunu, sevdasını ve kardeşliğini yansıtan önemli bir değerdir. Farklı illerden gelen gençler kültürlerini sahneye taşıyor. Bu organizasyon, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlıyor." dedi.

Yarışmalar "Geleneksel Düzenlemesiz Dal" ve "Geleneksel Düzenlemeli Dal" olmak üzere iki kategoride yapıldı. Ağrı, Adıyaman, Batman, Elazığ, Bitlis, Hakkari, Malatya, Mardin, Muş, Şanlıurfa ve Van'dan katılan ekipler sahne aldı.

"Düzenlemesiz Dal" müsabakalarında Batman birinci, Ağrı ikinci, Bitlis üçüncü, Adıyaman dördüncü sırada yer aldı. "Geleneksel Düzenlemeli Dal"da ise Ağrı Spor Lisesi birinci oldu.

Yarışmaların ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları protokol üyelerince verildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı