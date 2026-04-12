Ağrı Spor Lisesi bölge şampiyonu oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği Okul Sporları Halk Oyunları Gençler Kategorisi Doğu Anadolu Grup Yarışmaları'nda Ağrı Spor Lisesi, 'Geleneksel Düzenlemeli Dal'da bölge şampiyonu oldu. Yarışmaya Doğu Anadolu'dan 11 ilden ekip katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen Okul Sporları Halk Oyunları Gençler Kategorisi Doğu Anadolu Grup Yarışmaları'nda Ağrı Spor Lisesi, "Geleneksel Düzenlemeli Dal"da bölge şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığının okul sporları takviminde yer alan organizasyon, 11-12 Nisan 2026 tarihlerinde Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Doğu Anadolu'dan 11 ilden gelen ekipler, Türkiye finallerine katılabilmek için sahne aldı.

Yarışmaları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak ve Halk Oyunları İl Temsilcisi Edip Erdoğan ile çok sayıda vatandaş izledi. Yöresel kıyafetler ve sahne performansları tribünlerden alkış aldı.

Açılışta konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, halk oyunlarının kültürel mirasın önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

Çelebi, "Halk oyunları, bu toprakların ruhunu, sevdasını ve kardeşliğini yansıtan önemli bir değerdir. Farklı illerden gelen gençler kültürlerini sahneye taşıyor. Bu organizasyon, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlıyor." dedi.

Yarışmalar "Geleneksel Düzenlemesiz Dal" ve "Geleneksel Düzenlemeli Dal" olmak üzere iki kategoride yapıldı. Ağrı, Adıyaman, Batman, Elazığ, Bitlis, Hakkari, Malatya, Mardin, Muş, Şanlıurfa ve Van'dan katılan ekipler sahne aldı.

"Düzenlemesiz Dal" müsabakalarında Batman birinci, Ağrı ikinci, Bitlis üçüncü, Adıyaman dördüncü sırada yer aldı. "Geleneksel Düzenlemeli Dal"da ise Ağrı Spor Lisesi birinci oldu.

Yarışmaların ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları protokol üyelerince verildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak

Barış masası devrildi, Trump'tan ilk hamle geldi
İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir

İsrailli bakanlar açık açık söyledi! Zirve sonrası korkulan oluyor
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi

Zor denklemde yeni aktör! Putin resmen devreye girdi
Sel yolu kapattı, kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti

Hastane yolunda felaket! Kalp krizi geçirirken minibüste mahsur kaldı
Erzurumspor FK, Süper Lig için saatleri sayıyor

Tüm şehir kenetlendi: Süper Lig'e çıkıyorlar
Trafik kazası geçiren kadına kimse yardım etmedi! Nedeni olaydan daha skandal

Yoldan geçenler film gibi izledi! Nedeni olaydan daha skandal
Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret'in kardeşi...

17 kişilik gözaltı listesi belli oldu! Kimler yok ki...
Sel yolu kapattı, kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti

Hastane yolunda felaket! Kalp krizi geçirirken minibüste mahsur kaldı
ABD basını yazdı! İşte barış masasını deviren 3 neden

ABD basını manşetten duyurdu! İşte barış masasını deviren 3 neden
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Cem Adrian'dan ilk açıklama

Hakkında yakalama kararı çıkarılan ünlü isimden ilk açıklama