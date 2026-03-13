Afyonkarahisar Halk Eğitim Merkezinin kursiyerleri, "40 yıl hatırı" olan kahveyi tuvalle buluşturdu.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün resim kursuna katılan 12 kadın ve 3 erkek kursiyer, kahveyi tuvale yansıtıyor.

Kursiyerler, manzara, portre, natürmort ve özgün çalışmalar resmediyor. Hazırlanan resimler, merkezde sergileniyor. Kursiyerler, yaptıkları resimlerin satışından elde ettikleri gelirle ev ekonomilerine destek oluyor.

Halk Eğitim Merkezinin resim öğretmeni Müjgan Çakar, AA muhabirine yaklaşık 5 yıldır merkezde görev yaptığını anlattı.

"Bir kahveyle başlayan sohbetimizi, bir kahveyle resim sergisine dönüştürdük"

Bir kursiyerinin, "Boya dışında başka nelerden resim yapabiliriz?" diye sorduğunu belirten Çakar, şunları kaydetti:

"Ben de 'Renk veren her şeyden resim yapabiliriz. Sanatta sınırlama olmaz hatta bu içtiğimiz kahveden bile resim yapabiliriz.' dedim. O an elimizdeki kahvelere başka gözle baktık ve kahveden resim yapmaya başladık. Bir kahveyle başlayan sohbetimizi, bir kahveyle resim sergisine dönüştürdük. Kursumuzda 15 kursiyerimiz var. Yaptığımız çalışmalarla karma sergilere katılıyoruz. Güzel çalışmalarımız oldu. 40 yıllık kahvenin hatırını sadece gönüllere değil tuvallere de bırakmak istedik."

Kursiyerlerden emekli öğretmen Sema Aytaç (74) da meslek hayatında çok aktif olduğunu dile getirdi.

Emekli olduktan sonra uğraş bulma çabasına girdiğini anlatan Aytaç, "Sonra bu kursa katıldım, ilk defa kahve ile resim yapıyorum, çok güzel. Hayatın içinde keyifle içtiğimiz, enerji bulduğumuz kahveyi fincandan tuvale geçirmek ayrı bir keyif oldu bizim için. İçerken verdiği keyfi, yaparken de veriyor." dedi.

Kursiyer Sıtkı Diker (63) de kahve ile resmi ilk defa yaptıklarını söyledi.

Diker, "İlk etapta tereddüt ederek başladım. Güzel kokusuyla yapıyoruz resimleri. Ben portre yapıyorum. Stresimi atıyorum." ifadelerini kullandı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Cemal Tola da bu yıl ilk defa kahve ile gerçekleştirilen resim kursu açtıklarını dile getirdi.

Yanında lokum ile tüketilen kahvenin bu kursta tuvale işlendiğini anlatan Tola, "Fırçayı kahveyle birleştirdiler, inanılmaz bir olay." dedi.