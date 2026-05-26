Adıyaman, yamaç paraşütü uçuş merkezi olma yolunda

Tarih turizmiyle bilinen Adıyaman, yamaç paraşütü pisti sayesinde spor turizminde de adından söz ettiriyor. Kentte onlarca sporcu gökyüzünde süzülüyor.

Tarih turizmi ile Türkiye'nin önde gelen illerinden olan Adıyaman'da yamaç paraşütüyle son yıllarda spor turizmi de ön plana çıkıyor.

Adıyaman'da İndere'ye 16 bin 467 konutun yapılmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne yamaç paraşütü uçuş pisti olarak tahsis ettiği alandan onlarca sporcu kendini gökyüzünde rüzgara bırakıyor.

Tarih turizmi ile ülkenin önemli merkezlerinden biri olan Adıyaman, spor turizmi ile de ön plana çıkmak istiyor. Geçtiğimiz yıllarda Fırat Nehri ve Atatürk Barajı'nda yapılan su sporlarının yanı sıra yamaç paraşütünde de son yıllarda adından söz ettirmeye başladı. Hava ve termal akımın yamaç paraşüt sporunu yapmaya çok uygun olan kentte, sporcular saatlerce gökyüzünde kalabiliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün öncülüğünde kurulan hava sporları kulüplerinin destekleriyle Türkiye'nin önemli yamaç paraşütü spor merkezlerinden olma yolunda ilerliyor. Türkiye'nin farklı illerinden sporcular Adıyaman'a gelerek uçuyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
