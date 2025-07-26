917. Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Yağlı Güreş ve Kültür Festivali Devam Ediyor

Ordu'nun Aybastı ilçesinde düzenlenen "917. Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivali" büyük orta, başaltı ve başpehlivanlık güreşleriyle devam etti.

İlçeye bağlı Perşembe Yaylası'ndaki festivalin 4. gününde büyük orta, başaltı ve başpehlivanlık güreşleri yapıldı.

Farklı illerden toplam 1600 güreşçinin katıldığı müsabakalar, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, AA muhabirine, Perşembe Yaylası'nın menderesleri, doğası, kültürü ve her yönüyle görülmesi gereken bir yer olduğunu söyledi.

Gündoğar, organizasyonda emeği olan herkese teşekkür ederek, "Yarın yaylaya gelecek vatandaşlarımızın, yaylada hem güreş müsabakalarını izleme hem doğal güzelliklerimizi, tarihi noktaları gezme imkanları var. Bu anlamda herkesi yarın buraya bekliyoruz." dedi.

Festival, yarın final güreş müsabakalarının ardından sona erecek.