Kubilay Kanatsızkuş Çaykur Rizespor'da - Haberler Spor
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Kubilay Kanatsızkuş Çaykur Rizespor'da

Kubilay Kanatsızkuş Çaykur Rizespor'da
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'dan hücum oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş'u transfer etti.

Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'dan hücum oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş'u transfer etti.

Rize'ye gelen ve sağlık kontrolünden geçen 24 yaşındaki santrfor Karadeniz ekibi ile 3.5 yıllık sözleşmeye imzalayacak.

Kanatsızkuş, bu sezon Yeni Malatyaspor ile 13 maça çıkarken 1 kez de gol sevinci yaşadı.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Rizespor, Spor, Haber

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