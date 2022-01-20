Kubilay Kanatsızkuş Çaykur Rizespor'da
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Haberler | Spor
Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'dan hücum oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş'u transfer etti.
Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'dan hücum oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş'u transfer etti.Rize'ye gelen ve sağlık kontrolünden geçen 24 yaşındaki santrfor Karadeniz ekibi ile 3.5 yıllık sözleşmeye imzalayacak.Kanatsızkuş, bu sezon Yeni Malatyaspor ile 13 maça çıkarken 1 kez de gol sevinci yaşadı.- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Spor Haberleri