Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Max Kruse'ye 3 Bundesliga ekibi talip oldu Fenerbahçe'de beklentilerin uzağında kalan ve kadroda düşünülmeyen Max Kruse, ülkesinden Wolfsburg, Frankfurt ve Hertha Berlin'in radarına girdi.

Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan yıldız futbolcu Max Kruse, Almanya'da transferin gözdesi durumunda.

İddialara göre, üç Bundesliga kulübü, Alman futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Bu kulüplerin Wolfsburg, Frankfurt ve Hertha Berlin olduğu belirtiliyor. Sarı lacivertli yönetimin iyi bir teklif gelmesi durumunda Kruse'nin gidişine onay vereceği ifade ediliyor.

20 MAÇTA 7 GOL ATTI

Max Kruse, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 20 lig maçında 7 gol attı, 7 de asist yaptı.