Winklevoss ikizleri Bitcoin bağışlarına devam ediyor

Tyler ve Cameron Winklevoss, kripto para dünyasının gücünü siyaset sahnesine taşımaya devam ediyor. Gemini kripto para borsasının kurucuları olan Winklevoss kardeşler, Massachusetts Senato yarışında John Deaton'a 1 milyon dolarlık Bitcoin bağışı yaparak Elizabeth Warren'a açıkça meydan okudu.

Kripto Para Finansmanıyla Yeni Dönem Senato Yarışında Büyük Etki

Kripto para dünyasının önemli isimleri ABD'de yaklaşan seçimler öncesinde kripto bağışlarını sıklaştırdı. Kripto para dünyasının tanınmış isimlerinden olan Tyler ve Cameron Winklevoss, John Deaton'ın seçim kampanyasına toplam 1 milyon dolar değerinde Bitcoin bağışında bulundu. Bu hamle, kripto para karşıtı tutumuyla bilinen mevcut Senatör Elizabeth Warren'a karşı güçlü bir mesaj niteliği taşıyor.

Winklevoss kardeşlerin her biri Deaton'ın seçim kampanyasına 500 bin dolarlık Bitcoin transferi gerçekleştirdi. Tyler Winklevoss, X (eski adıyla Twitter) platformunda yaptığı açıklamada Warren'ı "kripto paranın baş düşmanlarından" olarak nitelendirirken, kripto düzenlemelerindeki etkisine dikkat çekti. Cameron Winklevoss ise Deaton'ı "Bitcoin dostu" ve "kripto savunucusu" olarak tanımladı.

Bu gelişmelere paralel olarak, Blockchain şirketi Ripple Labs da Deaton'a destek vermek amacıyla kurulan yeni bir siyasi eylem komitesine 1 milyon dolar bağışta bulunduğunu açıkladı. Deaton ise kendi web sitesinden, kampanya finansmanında kripto para birimlerini kabul eden özel bir platform oluşturduğunu duyurdu.

Öte yandan, geçtiğimiz ay Winklevoss ikizleri, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasına da 2 milyon dolarlık bir destek sağladı. Trump'ın son dönemde kripto para yanlısı bir tutum sergilemesi dikkat çekiyor. Gemini'nin kurucuları ayrıca, Trump'ı destekleyen bir siyasi eylem komitesine 250 bin dolar bağışlayarak siyasi yatırımlarını çeşitlendirdi.