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Marathon Digital İlk Çeyrekte Bitcoin Madenciliğinden 176 Milyon Dolar Kazandı

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Bitcoin madencilik şirketi Marathon Digital, 2023'ün ilk çeyreğinde 176 milyon dolarlık gelir elde etti. Şirket, Bitcoin fiyatlarının zirveye ulaşmasıyla birlikte rekor gelir ve kar seviyelerine ulaştığını duyurdu. Marathon Digital, ilk çeyrekte toplam 2.811 Bitcoin üretti ve bu yılın ilk üç ayında Bitcoin madencilik sektöründe önemli bir başarıya imza attı. Şirketin karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 184 artarak 337,2 milyon dolara ulaştı.

Marathon Digital, 2023'ün ilk çeyreğinde Bitcoin madenciliği operasyonlarından elde ettiği 176 milyon dolarlık gelirle dikkatleri üzerine çekti. Şirketin gelirleri ve kârları, Bitcoin fiyatlarının zirveye ulaşmasıyla rekor seviyelere ulaşmış oldu.

Marathon Digital, 2023 Başında Bitcoin ile Zirveye Koşuyor

Marathon Digital, bu yılın ilk üç ayında Bitcoin madenciliği sektöründe önemli bir başarıya imza attığını duyurdu. Şirket, son kazanç raporuna göre ilk çeyrekte toplam 2.811 Bitcoin üreterek, güncel piyasa değerleriyle yaklaşık 176 milyon dolarlık bir gelir elde etti.

Bitcoin fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasıyla birlikte, Marathon Digital'in kârlılığı da büyük bir artış gösterdi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 184 oranında bir yükselişle 337,2 milyon dolarlık bir kâra ulaşan şirket, gelirlerini de 165,2 milyon dolardan 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 223'lük bir artışla yükseltti.

Şirket yetkilileri yaptıkları açıklamada, "Son zamanlarda gerçekleştirdiğimiz yatırımlar sayesinde, mevcut siparişlerimizi ve seçeneklerimizi kullanarak 45 exahash'lik ek kapasite sağladık. Bu kapasite ile 2024 sonuna kadar 50 exahash enerjili bir hash oranına ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Marathon Digital'in çeyrek süresince elde ettiği Bitcoin'lerin yüzde 26'sını işletme maliyetlerini karşılamak amacıyla sattığı bildirildi. Raporlara göre şirketin 1,6 milyar dolarlık sermaye rezervi ise nakit, nakit benzeri varlıklar ve Bitcoin'den oluşuyor. Son olarak, Bitcoin madenciliği zorluğu son 18 ayın en büyük düşüşünü yaşayarak yüzde 5,7 oranında azaldı. Bu durum madencilik faaliyetlerinin daha az enerji tüketerek gerçekleştirilmesine olanak tanıyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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