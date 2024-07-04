Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL ARŞİV SEÇİM SONUÇLARI

Justin Sun'dan dikkat çeken Bitcoin hamlesi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tron Blockchain ağının kurucusu Justin Sun, Alman hükümetinin elinde bulunan 2,3 milyar dolar değerindeki Bitcoin varlıklarını satın almayı teklif etti. Sun, bu satın almayı piyasa dışı bir işlemle gerçekleştirmeyi önerdi.

Tron Blockchain ağının kurucusu Justin Sun, Alman hükümetinin elindeki 2,3 milyar dolarlık Bitcoin varlıklarını satın almayı teklif etti. Sun, bu alımı piyasa dışından gerçekleştirerek olası fiyat dalgalanmalarının önüne geçmeyi amaçlıyor.

Justin Sun'dan Piyasayı Dengeleme Hamlesi

Tron'un kurucusu Justin Sun, Alman hükümetinin elinde bulunan yaklaşık 2,3 milyar dolar değerindeki Bitcoin (BTC) varlıklarını satın almak için sıra dışı bir teklifte bulundu. Sun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu satın almanın piyasa dışı bir işlemle gerçekleştirilmesini önerdi.

Sun'ın bu hamlesinin arkasında, olası bir toplu satışın kripto para piyasasında yaratacağı dalgalanmayı önleme amacı yatıyor. Ünlü girişimci, Alman hükümetiyle doğrudan görüşmeye hazır olduğunu belirterek, 3,5 milyon takipçisine bu niyetini duyurdu.

Konuyla ilgili spekülasyonlar, 19 Haziran'da Alman hükümetiyle bağlantılı olduğu düşünülen bir kripto para cüzdanından yapılan 425 milyon dolar değerindeki 6.500 BTC transferiyle alevlendi. Bu cüzdanda toplam 50.000 BTC bulunduğu ve bu varlıkların kaynağının, 2024 yılı Şubat ayında kapatılan korsan film sitesi Movie2k olduğu biliniyor.

Almanya Federal Kriminal Polis Ofisi yetkilisi Kristina Sawazki, el konulan Bitcoin'lerin satışına ilişkin kararın ilgili savcılık veya mahkemenin yetkisinde olduğunu ve elde edilecek gelirlerin yasal çerçevede değerlendirileceğini açıkladı.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

Kripto Para Justin Sun Almanya Kripto Haberler

'Bozkurt' soruşturması fitili ateşledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin çıkarması

"Bozkurt" soruşturması fitili ateşledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin çıkarması

 Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar

Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar

 Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'a telefon

Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'a telefon

Bakmadan Geçme

MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Eski Köye Yeni Adet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Eski Köye Yeni Adet filmi ne zaman, nerede çekildi? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! KÖFN grubu dağılıyor mu? Grup üyelerini birbirlerini neden sildi, ne oldu? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! Yol Arkadaşım filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yol Arkadaşım filmi ne zaman, nerede çekildi? GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞININ 2024 KYK YURT BAŞVURU TARİHİ | KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak ? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 4 Temmuz Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 4-5 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR? İşsizlik maaşını kimler alabilir? İşsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? İstanbul'da yağmur saat kaçta başlayacak? Meteoroloji uyardı İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Temmuz Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Uçuk neden çıkar? Uçuk çıkması ne anlama gelir? Uçuk ne zaman geçer?
CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum

CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title