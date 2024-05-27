Üye Girişi
Haberler

Ethereum Pectra yükseltmesi için tarih verildi. Ethereum Pectra güncellemesi ne zaman gelecek?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ethereum çekirdek geliştirme ekibi, 2025'in ilk çeyreğinde gerçekleştirilecek olan Pectra yükseltmesini duyurdu. Pectra yükseltmesi, Ethereum Sanal Makinesi'nin kod yapısını geliştirecek 11 farklı iyileştirme teklifini içeriyor. Bu güncellemeyle Ethereum Blockchain ağının performansı ve verimliliği önemli ölçüde artacak.

Ethereum çekirdek geliştirme ekibi, Dencun yükseltmesinin ardından gelecek büyük adım olarak Pectra'yı duyurdu. 2025'in ilk çeyreğinde gerçekleştirilmesi planlanan bu yükseltme, Ethereum Sanal Makinesi'nin kod yapısını ileriye taşıyacak önemli iyileştirmeleri içeriyor.

Pectra ile Ethereum'da Yeni Dönem

Ethereum'un çekirdek geliştirme ekibi, son yürütme katmanı toplantısında, gelecek planlarını paylaştı ve bu açıklamalar kripto para dünyasında büyük heyecan yarattı. Geçtiğimiz Mart ayında başarıyla tamamlanan Dencun yükseltmesinin ardından, şimdi de gözler Pectra yükseltmesine çevrilmiş durumda. Yapılan açıklamaya göre, bu büyük güncelleme 2025 yılının ilk çeyreğinde hayata geçirilecek.

Peki, Pectra yükseltmesi neler getiriyor? Öncelikle, Ethereum Sanal Makinesi Nesne Formatı (EOF) içinde yer alan 11 farklı iyileştirme teklifini kapsayan bu güncelleme, hem Katman-1 (Layer-1) hem de Katman-2 (Layer-2) yapılarında Ethereum Sanal Makinesi (EVM) kodlarını optimize edecek. Bu sayede, Ethereum Blockchain ağının performansı ve verimliliği önemli ölçüde artırılacak. Pectra güncellemesiyle birlikte, bireysel doğrulayıcıların da yüzü gülecek. EIP-7251 veya "maksimum etkin bakiye artırımı" özelliği devreye alınacak.

Öte yandan, geliştirme ekibi tarafından alınan bir diğer önemli karar ise EIP-3074 hesap soyutlamasını değiştirmek oldu. Bunun yerine Ethereum'un kurucu ortağı Vitalik Buterin tarafından geliştirilen yeni bir teklif olan EIP-7702 benimsenecek. Bu yenilikçi öneri, Ethereum hesap adreslerinin işlem sırasında geçici olarak akıllı sözleşme cüzdanları gibi davranmasına ve işlem sonrasında eski haline dönmesine imkân verecek. Böylece, kullanıcı deneyimi daha da iyileştirilirken, Ethereum ekosisteminin genişlemesi için de önemli bir adım atılmış olacak.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

Kripto Haberler

Netanyahu'dan masum bebeklerin diri diri yandığı katliama skandal yorum: Trajik hata

Netanyahu'dan masum bebeklerin diri diri yandığı katliama skandal yorum: Trajik hata

 Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki: Bingöl, Karlıova, Muş ve Bitlis'te deprem riski var

Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki: Bingöl, Karlıova, Muş ve Bitlis'te deprem riski var

 Pendik'te parçalanarak çöp konteynerlerine atılan cesedin kimliği belli oldu

Pendik'te parçalanarak çöp konteynerlerine atılan cesedin kimliği belli oldu

Bakmadan Geçme

Kerem Demirbay şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Kerem Demirbay podyum müziği ne? #127942 #127926 Nelsson şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Nelsson podyum müziği ne? #127942 #127926 Tete şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Tete podyum müziği ne? #127926 #127942 Ndombele şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Ndombele podyum müziği ne? #127942 #127926 Davinson Sanchez şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Davinson Sanchez podyum müziği ne? #127942 #127926 Abdülkerim Bardakcı şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Abdülkerim Bardakcı podyum müziği ne? #127942 #127926 Köhn şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Köhn podyum müziği ne? #127942 #127926 Muslera şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Muslera podyum müziği ne? #127942 #127926 Berkan Kutlu şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Berkan Kutlu podyum müziği ne? #127942 #127926 Torreira şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Torreira podyum müziği hangisi? #127942 #127926 Barış Alper Yılmaz şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Barış Alper Yılmaz podyum müziği hangisi? #127942 #127926 Galatasaray şampiyonluk kutlamasında hangi şarkıcılar konser verecek? Simge var mı? #127926 #127942 Zaha şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Zaha podyum müziği hangisi? #9917 #127926 Kerem Aktürkoğlu şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Kerem Aktürkoğlu podyum müziği hangisi? #127942 #127925 Mertens şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Mertens podyum müziği hangisi? #127942 #127926
Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor

Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title