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Almanya'nın Bitcoin stoku üç haftada eridi

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Alman hükümetinin kripto para borsalarıyla son üç hafta içinde gerçekleştirdiği yoğun transferler, Bitcoin cüzdanındaki miktarı dramatik bir şekilde düşürdü. Başlangıçta 49.857 Bitcoin'e sahip olan cüzdan, şimdi yalnızca 9.094 Bitcoin barındırıyor. Bu durum kripto para piyasalarında dalgalanmalara ve Bitcoin fiyatında değer kaybına neden oldu.

Alman hükümetinin kripto para borsalarıyla son üç hafta içinde gerçekleştirdiği yoğun transferler, Bitcoin cüzdanındaki miktarı dramatik bir şekilde düşürdü. Başlangıçta 49.857 Bitcoin'e sahip olan cüzdan, şimdi yalnızca 9.094 Bitcoin barındırıyor.

Almanya'nın Bitcoin'deki Hızlı Çöküşü

Alman hükümetinin kripto para cüzdanındaki Bitcoin miktarı önemli ölçüde azaldı. Ocak ayında bir korsanlık operasyonu sonucu ele geçirilen yaklaşık 50 bin Bitcoin'in büyük bir kısmının satıldığı ortaya çıktı.

Blockchain verilerine göre hükümetin cüzdanında şu an yalnızca 9.094 Bitcoin bulunuyor. Bu rakam, başlangıçta ele geçirilen miktarın sadece yüzde 18'ine tekabül ediyor.

Satış işlemleri özellikle Haziran ayının sonlarında ve Temmuz başında yoğunlaştı. 11 Temmuz'da gerçekleşen büyük çaplı bir transferde, toplamda 615 milyon dolar değerinde 10.620 Bitcoin, çeşitli kripto para borsalarına ve iki anonim adrese gönderildi.

Blockchain analiz şirketi Arkham'ın raporuna göre bu transferlerin ardından cüzdandaki Bitcoin miktarı 5 binin altına kadar düştü. Ancak daha sonra yapılan geri transferlerle miktar tekrar 9 bin seviyesinin üzerine çıktı.

Bu gelişme, kripto para piyasalarında dalgalanmalara neden oldu. Bitcoin fiyatı son bir ayda yüzde 15'in üzerinde değer kaybetti ve 56.870 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Hükümetin Bitcoin satışı Alman siyasetçiler arasında da bu durum tartışmalara yol açtı. Bitcoin savunucusu milletvekili Joana Cotar, hükümetin bu toplu satışlarından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Cotar, Bitcoin'in "stratejik rezerv para birimi" olarak değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

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