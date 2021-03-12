Kripto paraya vergi mi geliyor? Erdoğan kripto paralarla ilgili düzenlemeyi açıkladı

Ekonomik alanda yapılacak reformlar ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kripto paralarla ilgili de önemli bir duyuru yaptı. Erdoğan'ın açıklamalarına göre kripto paralar için ekonomik, hukuksal ve teknolojik anlamlarda altyapı oluşturulacak. Peki, Kripto paraya vergi mi geliyor? Erdoğan kripto paralarla ilgili düzenlemeyi açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan bir süre önce yaptığı açıklamalarla ekonomide reform girişimleri olacağını, bunlarla ilgili detayların açıklanacağını söylemişti. Bugün o reformların neler olacağına dair açıklamalarda bulunan Erdoğan, Avrupa'da bir, dünyada iki numara olduğumuz kripto para yatırımları ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Erdoğan, kripto paralarla ilgili olarak ekonomik, teknolojik ve hukuksal altyapının oluşturulmasını sağlayacaklarını açıkladı.

KRİPTO PARAYA VERGİ Mİ GELİYOR?

Erdoğan, kripto paralarla ilgili açıklamalarında kurulacak altyapıların tam olarak ne olduğundan bahsetmedi. Ancak bu tür bir açıklama, zaten bir süredir gündemde olan "vergi" meselesini yeniden gündeme getirdi. Hükümet yetkililerinin yapacağı çalışmalar, muhtemelen kripto paraları bir tanım altına aldıktan sonra hem yatırımcının korunmasını hem de kripto para alım satımlarından elde edilecek gelirin vergilendirilmesini kapsayacak.

Kripto paralar, başta genç yatırımcılar olmak üzere, tüm dünyada on milyonlarca kişi tarafından kullanılır hale geldi. Özellikle sert yükseliş ve düşüşlerin yaşandığı kripto para piyasası, kısa sürede büyük kârlar elde etmek isteyen yatırımcıları kendisine çekiyor. Geçen yıl şubat ayında 1 Bitcoin'in fiyatı 8 bin 500 dolar iken, bugün 1 Bitcoin 50 bin doları aşmış durumda. Yani en rağbet gören kripto para olan Bitcoin'in fiyatı, son 12 ayda yüzde 500'den fazla değer kazandı. Şubat ayı içerisinde Bitcoin fiyatı 58 bin dolara kadar çıktıktan sonra, son günlerde düşüş eğilimi gösterdi. Ancak Bitcoin'in fiyatının daha da yükseleceğine dair beklentiler korunuyor. Uluslararası danışmanlık şirketi JP Morgan tarafından hazırlanan bir rapora göre, Bitcoin fiyatı uzun vadede 146 bin dolar seviyesine kadar çıkabilir.

Dünyada farklı vergi uygulamaları var

Dünyada kripto paralara uygulanan vergiler konusunda farklı yöntemler uygulanıyor. Örneğin ABD'de kripto para sahiplerinden gelir vergisi alınırken, Almanya'da 600 Euro'dan düşük değerler için vergi uygulanmıyor. Malta, Portekiz, Hong Kong ve Singapur'da da vergi alınmıyor. Güney Kore'de ise elde edilen kazançtan yüzde 20 vergi alınmasına dair çalışma başlatılmış durumda. Türkiye'de ise kripto paralarla ilgili vergi mevzuatı dahil, herhangi bir yasal altyapı ve düzenleme bulunmuyor. Eylül ayı sonunda Resmi Gazete'de yayınlanan "Yeni Ekonomi Programı"na (YEP) göre ise bu durum, önümüzdeki dönemde değişecek. 2021 ila 2023 yılları arasında kripto finansal varlıkların "edinimi, alım, satım ve devir" işlemlerinde vergi düzenlemesi yapılacak.

Peki kripto para ticareti konusunda yapılacak vergi düzenlemesi nasıl hayata geçecek?

EY (Ernst&Young) Türkiye Vergi Bölümü Şirket Ortağı Abdulkadir Kahraman, kripto paralar ile ilgili düzenlemelerin yalnızca vergi ile ilgili olmayacağını söylüyor. Vergilemeden önce Sermaye Piyasası Kanunu ve Ödeme Sistemleri Kanunu'nda da değişiklikler yapılması gerektiğini belirten Kahraman, 'Önce bir kanun teklifi hazırlanacak. Bu kanun teklifinde vergi dışında diğer mevzuatları da ilgilendiren düzenlemeler de yer alacak' diyor.

"Vergilendirme konusunda belirsizlik var"

Ancak, şu aşamada Türkiye'de kripto paraların vergilendirilmesi uygulamasının hangi şartlara bağlanacağı henüz belirsiz. Abdülkadir Kahraman, Kripto paralar üzerinden elde edilen gelirin vergilendirilmesinin gelir vergisi veya doğrudan vergiler yoluyla olabileceğini kaydediyor. Kahraman, şöyle konuşuyor: 'Öte yandan kripto paraların alım satımına ilişkin dolaylı vergiler kategorisinde nasıl bir yöntem izleneceği konusunda bir belirsizlik var. Örneğin Katma Değer Vergisi'ne (KDV) tabi olacak mı bu kıymetlerin alım satımı, bu konuda da bir netlik yok. Avrupa Birliği'ne baktığımızda, Avrupa Adalet Divanı'nın kripto paraların alım satımında KDV uygulanamayacağı yönünde bir karar görüyoruz. Dolayısıyla AB'de de dolaylı vergi uygulaması yok.