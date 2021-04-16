Merkez Bankası'ndan kripto para yasağı! Artık ödemelerde kullanılamayacak
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Merkez Bankası'ndan kripto para yasağı! Artık ödemelerde kullanılamayacak

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Ekonomi

Merkez Bankası'nın Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğine göre; 'kripto para' ile ödeme işlemleri Türkiye'de yasaklandı. Yönetmelik, 30 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına dair yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Merkez Bankası'nın yönetmeliğinde, kripto varlığın, dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade ettiği belirtildi.

ÖDEMELERDE KULLANILAMAYACAK

Yönetmelikte, kripto varlıkların, ödemelerde doğrudan veya dolaylı bir şekilde kullanılamayacağı ve kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacağı kaydedildi.

Ödeme hizmeti sağlayıcılarının, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremeyeceği, bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamayacağı da ifade edildi.

FON AKTARIMLARINA ARACILIK EDEMEYECEK

Yönetmelikte ayrıca, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemeyeceği aktarıldı.

Yönetmelik, 30 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girecek.

Kripto parası olanlar dikkat! Artık ödemelerde kullanılamayacak

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Merkez Bankası'ndan kripto para yasağı! Artık ödemelerde kullanılamayacak
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