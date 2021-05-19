Kripto paralarda büyük çöküş! Bir haftada 700 milyar dolar yok oldu
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Kripto paralarda büyük çöküş! Bir haftada 700 milyar dolar yok oldu

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Nisan ayında 65 bin dolarla rekor kıran Bitcoin'de bugün 32 bin dolar seviyesi görüldü. 8 günde kripto paraların değerinde yaklaşık 700 milyar dolarlık düşüş kaydedildi. Tesla CEO'su Elon Musk'ın tepkileri ise bu dalgalara neden olduğu öne sürülüyor.

Kripto para birimlerinde bir süredir görülen düşüş eğilimi, bugün sertleşti. Kripto para birimlerinin genelinde dalgalanmayla birlikte çok sert değer kayıpları yaşanıyor.

700 MİLYAR DOLAR KAYBOLDU

Nisanda 65 bin dolara yaklaşan Bitcoin'de bugün 32 bin dolar seviyesi görüldü. Günlük kayıp Bitcoin'de yüzde 20'yi, Ethereum'da yüzde 30'u, Dogecoin'de ve Ripple'da yüzde 40'ı aştı. 11 Mayıs'ta 2,4 trilyon doları aşan kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri bugün 1,7 trilyon dolar seviyelerine geriledi. 8 günde değer kaybı, yaklaşık 700 milyar dolara ulaştı. Nisanda bir ara 1,2 trilyon doları aşan Bitcoin'in toplam piyasa değeri de 600 milyar dolar seviyelerine geriledi.

MUSK'IN TEPKİLERİ PİYASALARI ETKİLİYOR

Kripto varlıklardaki değer kaybında, Tesla CEO'su Elon Musk'ın daha önceki açıklamalarının tersine Tesla'nın artık araç alımında ödemelerde Bitcoin kabul etmeyeceğini açıklaması ve kripto varlıkların çevre kirliliğine neden olduğu yönünde eleştirilerde bulunması etkili oldu. Elon Musk'ın, Tesla'nın ABD'de yeşil kredi alabilmesi için kripto varlıklarla ilgili söylem değiştirdiği ve Tesla'nın Bitcoin cinsi ödemeleri askıya aldığı düşünülüyor.

Öte yandan, dün Çin Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamada, kripto paraların bir ödeme aracı olarak kullanılamayacağını tekrarlaması da kripto varlıklardaki düşüşte etkili oldu.

UZMANLARDAN UYARILAR GELDİ

City Index'in kıdemli finansal piyasalar analisti Fiona Cincotta, "Bu büyük dalgalanmalar, kripto varlıkların spekülatif doğasını gösteriyor" dedi.

Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, kripto varlıkların "gerçek bir yatırım" olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

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Haber Yorumları (1)
ASUS LAPTOP: desene gene kerizleri silkelediler ...
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