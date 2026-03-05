Haberler

Zerohash, ABD'de ulusal banka lisansına başvurdu

Zerohash, ABD'de ulusal banka lisansına başvurdu
Kripto para altyapı sağlayıcısı Zerohash, dijital varlık ve stablecoin yönetimi gibi hizmetler sunmak amacıyla ABD Para Birimi Kontrol Ofisine ulusal tröst bankası lisansı için resmi başvuruda bulundu.

Kripto altyapı firması Zerohash, dijital varlık şirketlerinin ulusal tröst bankası lisansı alma eğilimine katılarak ABD Para Birimi Kontrol Ofisine (OCC) resmi bir başvuru sundu. Şirket, bu hamlesiyle federal düzeyde denetlenen finansal kuruluşlar arasına katılmayı hedefliyor.

OCC dosyalamasına göre kurulması planlanan tröst bankası, dijital varlıklar ve itibari para birimleri için saklama hizmetleri sunacak. Planlanan hizmetler arasında staking, doğrulama faaliyetleri, stablecoin yönetimi, takas ve emanet işlemleri de yer alıyor. Şirket, kurulacak yeni bankanın üst yöneticiliği görevi için baş hukuk müşaviri Stephen Gardner'ı önerdi.

KURUMSAL MÜŞTERİLER İÇİN FEDERAL DENETİM STRATEJİSİ

Lisansın onaylanması durumunda şirket, mevduat kabul etme veya kredi verme gibi geleneksel bankacılık faaliyetlerini yürütemeyecek. Ancak federal denetim altında faaliyet gösterme hakkı kazanmak, şirketin daha fazla kurumsal müşteri çekmesine yardımcı olacak. Zerohash'in bu adımı, aralık ayında OCC'den şartlı onay alan Ripple, Circle ve BitGo gibi şirketlerin izlediği yolla benzerlik taşıyor.

Şirket geçtiğimiz ay kripto altyapı platformuna Monad blockchain ağı ve bu ağ üzerindeki USDC için destek eklemişti. Bu entegrasyon sayesinde şirketin kurumsal müşterileri, kendi blockchain altyapılarını kurmaya veya yasal lisanslar almaya gerek kalmadan stablecoin tabanlı ödeme akışları oluşturabiliyor.

