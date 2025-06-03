Zebec Network (ZBCN) Token Neden Yükseldi?

Zebec Network (ZBCN) Token Neden Yükseldi?
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Zebec Network'ün yerel token'ı ZBCN, son bir ayda neredeyse yüzde 300 oranında değer kazandı. Her ne kadar rekor seviyenin ardından fiyatında yüzde 27,2'lik bir düzeltme yaşansa da, projeye olan ilgi güçlü şekilde devam ediyor. Peki, Zebec Network (ZBCN) token neden yükseldi?

Zebec Network Nedir, Neden Yükseliyor?

Zebec Network, blockchain tabanlı sürekli ve anlık ödeme sistemleri sunan bir DeFi protokolü. Şu ana kadar 46 milyon dolar yatırım almayı başaran proje; Circle, Coinbase Ventures, Solana Ventures ve Alameda Research gibi önemli isimler tarafından destekleniyor.

Projenin yönetişim ve kullanım amaçlı token'ı olan ZBCN, Mayıs ortasından bu yana ciddi bir ivme yakalayarak 30 Mayıs'ta 0,007 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak kısa süre sonra kar satışları nedeniyle fiyat 0,005 dolara geriledi.

Sadece son bir gün içerisinde token, değerinin yüzde 18,3'ünü kaybetti. Buna rağmen ZBCN'nin haftalık getirisi yüzde 10 civarında kaldı ve genel kripto piyasasından daha iyi bir performans sergiledi. (Piyasa bu süreçte yüzde 3,7 geriledi.)

Fiyat Artışını Tetikleyen Gelişmeler Neler?

Zebec Network'ün son hamlelerinden biri, Birleşik Krallık merkezli finans teknolojisi platformu Science Card'ı satın alması oldu. Cambridge gibi önde gelen üniversitelerde 50 binden fazla kullanıcıya hizmet veren bu platform, özellikle eğitim odaklı finans çözümleri sunuyor.

29 Mayıs 2025'te duyurulan satın alma, Zebec'in ödeme altyapısını eğitim sektörüne entegre etmesini sağladı. Bu adım, projeyi hem EdTech hem de FinTech pazarlarında daha güçlü bir konuma taşıdı.

Buna ek olarak, 2 Haziran'da, Zebec ile XDB CHAIN arasında yeni bir iş birliği duyuruldu. Bu ortaklıkla XDB Coin, Zebec'in "Black", "Silver" ve "Carbon" isimli ödeme kartlarına entegre edildi.

Kurumsal destekler de dikkat çekiyor. Dijital cüzdan ve alım-satım platformu Uphold, elinde 100 milyon dolar değerinde ZBCN bulundurduğunu açıkladı. Bu tür yatırımlar, projeye olan güveni yansıtıyor.

Kullanıcı tarafında da büyüme sürüyor. 27 Mayıs'ta, ZBCN sahip sayısının 60 bine ulaştığı duyuruldu. Bu, projenin topluluk temelli büyümesinde önemli bir eşik olarak görülüyor.

Son olarak, Zebec Network ile Ripple arasında potansiyel bir iş birliği iddiası da yatırımcı ilgisini artırdı. Resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, bu söylentiler de fiyat artışına katkı sağladı.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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