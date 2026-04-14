XRP Ledger'a sıfır bilgi kanıtı desteği geldi

XRPL üzerinde bir ödeme artık geçerli, yeterli bakiyeye sahip ve düzenleyici kurallara uyumlu olarak doğrulanabiliyor. Gönderici, alıcı ve tutar bilgileri ise halka açık defterde görünmüyor. Boundless, bu yapıyı XRPL'de ilk kez hayata geçirdiğini açıkladı.

Halka açık Blockchain ağlarında işlem akışları, hazine pozisyonları ve karşı taraf ilişkileri varsayılan olarak herkesin görebildiği veriler arasında yer alıyor. Sınır ötesi ödeme gerçekleştiren bir banka ya da tezgâh üstü pozisyon yöneten bir fon için bu şeffaflık doğrudan rekabet riski anlamına geliyor.

Sıfır bilgi kanıtı teknolojisi bu sorunu farklı bir yoldan çözüyor. Bir taraf, karşı tarafa temel veriyi açıklamadan belirli bir bilginin doğruluğunu ispatlayabiliyor. Banka kredi onayı buna yakın bir örnek. Banka, müşterinin krediye uygun olduğunu teyit eder ama gelir, borç veya hesap bakiyesi gibi ayrıntıları karşı tarafla paylaşmaz.

550 MİLYON DOLARLIK EKOSİSTEM YATIRIMI

XRPL kurumsal kullanımda birçok katman-1 ağının önünde bulunuyor. Japonya'da SBI Holdings, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Zand Bank, İngiltere'de Archax ve ABD'de Guggenheim Treasury Services ağı aktif olarak kullanıyor. Ekosisteme şimdiye kadar 550 milyon doların üzerinde kaynak ayrıldı. Boundless entegrasyonu bu kurumsal kullanıcılara defterde daha önce var olmayan bir gizlilik katmanı getiriyor.

Google'ın bu ay yayımladığı kuantum bilişim makalesi büyük Blockchain ağlarının kriptografik altyapısını yeniden tartışmaya açtı. Sıfır bilgi kanıtları, kuantum tehdidi altındaki eliptik eğri kriptografisinden farklı matematiksel temellere dayanıyor. Mevcut sıfır bilgi kanıt sistemlerinin önemli bir bölümü kuantuma dayanıklı kabul ediliyor ya da kuantum sonrası yapılara geleneksel imza şemalarından daha hızlı yükseltilebiliyor. XRPL'nin bu altyapıyı şimdiden kurması, ağı uzun vadede daha dirençli bir kriptografik temele taşıyor.