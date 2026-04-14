XRP Ledger'a sıfır bilgi kanıtı desteği geldi

XRP Ledger (XRPL), Boundless sıfır bilgi kanıtı ağıyla entegre oldu. Entegrasyon, halka açık defterde kurumsal düzeyde gizlilik altyapısı getiriyor.

XRPL üzerinde bir ödeme artık geçerli, yeterli bakiyeye sahip ve düzenleyici kurallara uyumlu olarak doğrulanabiliyor. Gönderici, alıcı ve tutar bilgileri ise halka açık defterde görünmüyor. Boundless, bu yapıyı XRPL'de ilk kez hayata geçirdiğini açıkladı.

Halka açık Blockchain ağlarında işlem akışları, hazine pozisyonları ve karşı taraf ilişkileri varsayılan olarak herkesin görebildiği veriler arasında yer alıyor. Sınır ötesi ödeme gerçekleştiren bir banka ya da tezgâh üstü pozisyon yöneten bir fon için bu şeffaflık doğrudan rekabet riski anlamına geliyor.

Sıfır bilgi kanıtı teknolojisi bu sorunu farklı bir yoldan çözüyor. Bir taraf, karşı tarafa temel veriyi açıklamadan belirli bir bilginin doğruluğunu ispatlayabiliyor. Banka kredi onayı buna yakın bir örnek. Banka, müşterinin krediye uygun olduğunu teyit eder ama gelir, borç veya hesap bakiyesi gibi ayrıntıları karşı tarafla paylaşmaz.

550 MİLYON DOLARLIK EKOSİSTEM YATIRIMI

XRPL kurumsal kullanımda birçok katman-1 ağının önünde bulunuyor. Japonya'da SBI Holdings, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Zand Bank, İngiltere'de Archax ve ABD'de Guggenheim Treasury Services ağı aktif olarak kullanıyor. Ekosisteme şimdiye kadar 550 milyon doların üzerinde kaynak ayrıldı. Boundless entegrasyonu bu kurumsal kullanıcılara defterde daha önce var olmayan bir gizlilik katmanı getiriyor.

Google'ın bu ay yayımladığı kuantum bilişim makalesi büyük Blockchain ağlarının kriptografik altyapısını yeniden tartışmaya açtı. Sıfır bilgi kanıtları, kuantum tehdidi altındaki eliptik eğri kriptografisinden farklı matematiksel temellere dayanıyor. Mevcut sıfır bilgi kanıt sistemlerinin önemli bir bölümü kuantuma dayanıklı kabul ediliyor ya da kuantum sonrası yapılara geleneksel imza şemalarından daha hızlı yükseltilebiliyor. XRPL'nin bu altyapıyı şimdiden kurması, ağı uzun vadede daha dirençli bir kriptografik temele taşıyor.

Burak KÖSE
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı

Netanyahu pes ediyor! Bu sefer İsrail masaya oturdu
İsrail basınından Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye analizi

İsrail basınından Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye itirafı
Eski Tunceli Valisi'ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı

Eski valiye bakanlıktan yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda oğlunuz...
Şanlıurfa'da liseye silahlı baskın! 16 kişi yaralandı, saldırgan intihar etti

Liseye silahlı baskın! 16 yaralı var, saldırgan intihar etti
Tek tek duyuruldu! Galatasaray'ın tek problemi Icardi değilmiş

Tek problem Icardi değilmiş!
Turistlerin gözdesi mısırcı Alper’i yakından gören Rus şaşırdı: Siz normalsiniz

Fenomen mısırcıya beklenmedik tepki
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye'ye savaş açacak

Canlı yayında bomba iddia: Türkiye'ye savaş açacaklar
Şanlıurfa'da liseye silahlı baskın! 16 kişi yaralandı, saldırgan intihar etti

Liseye silahlı baskın! 16 yaralı var, saldırgan intihar etti
Masaya dönüş iddiası bu haberin ardından geldi! Suudi Arabistan'dan ABD'ye abluka baskısı

Trump'a senaryo değiştirten uyarı
Dev maç öncesi büyük rezillik! Dünya devinin yaptığına bakar mısınız

Dev maç öncesi büyük rezillik! Akşam sahada savaş çıkabilir