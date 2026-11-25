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XRP bugün de 1 doların altında işlem görüyor. Token hafta sonu 0,86 dolara kadar gerileyerek iki yılın en düşük seviyesini görmüştü. Nvidia'nın Jensen Huang'ı yeniden CEO'luğa getirmesinin ardından kısa süre 1 doları geri alsa da bu seviyede tutunamadı.

Zincir üstü verilere göre son 30 günde borsalara yaklaşık 4,61 milyar XRP girdi. Bu miktar borsalara yaklaşık 6 milyar XRP giden ekim ayına göre yüzde 23 daha düşük kaldı. Analistler borsaya yapılan transferlerin her zaman satış anlamına gelmediğini hatırlatıyor.

XRP ETF'LERİNDEN DÖRT HAFTADIR ÇIKIŞ

Kurumsal talep de zayıfladı. ABD'deki spot XRP ETF'leri üst üste dördüncü haftayı net çıkışla kapattı. Bu fonlara en son 29 Ekim'de net giriş olmuştu.

Kasımın ikinci haftasında fonlardan 19,1 milyon dolar çıktı. Bu, yaklaşık sekiz ayın en büyük haftalık çıkışı oldu.

Öte yandan tahmin piyasalarında XRP'nin kasım bitmeden 0,80 dolara inme ihtimali yaklaşık yüzde 24 olarak fiyatlanıyor. XRP kasıma 1,25 dolardan başlamıştı ve ay içinde yaklaşık yüzde 26 değer kaybetti.

XRP ETF'SİNE İLK YILDA 667 MİLYON DOLAR

Bitwise'ın spot XRP ETF'si geçen yıl 20 Kasım'da New York Borsası'nda işleme açılmıştı. Fon ilk yılında 667 milyon doların üzerinde net giriş topladı. Toplam işlem hacmi 3,5 milyar doları aşarken günlük ortalama hacim yaklaşık 14 milyon dolar oldu.

Bitwise yıl dönümü paylaşımında şu ifadeyi kullandı: "XRP on yılı aşkın süredir her döngüde kriptonun hikayesinin bir parçası oldu."

Yönetilen varlık ise 376 milyon doların biraz üzerinde kaldı. Bunun nedeni XRP'nin aynı dönemde yaklaşık yüzde 59 değer kaybetmesi oldu. Fondaki XRP miktarı eylül sonuna göre yalnız yüzde 3 azalırken net varlık yaklaşık yüzde 39 eridi.

Üçüncü çeyrek bildirimleri fona kurumların da ilgi gösterdiğini ortaya koydu. Susquehanna'nın fondaki payı eylül sonunda 14,6 milyon dolara ulaştı. Jane Street'in payı ise yaklaşık 12,2 milyon dolar oldu.

Bu bildirimler kasımdaki düşüşten önceki pozisyonları gösteriyor. Kasımda XRP ETF'lerinden çıkan yaklaşık 33,4 milyon doların neredeyse yarısı Bitwise'ın fonundan geldi. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 1,6 değer kaybeden XRP 0,91 dolardan işlem görüyor.