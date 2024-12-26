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XRP'de kritik seviyeler: Geleceği ne olacak?

XRP'de kritik seviyeler: Geleceği ne olacak?
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XRP, 2,30 dolar seviyesindeki kritik dirençle mücadele ediyor. Büyük çaplı transferlerin ve işlem hacmindeki düşüşün ortasında, fiyatın yönü merakla bekleniyor. Peki XRP geleceği ne olacak? Yükseliş mi düşüş mü? İşte son durum...

Son günlerdeki piyasa dalgalanmalarının ardından XRP, gelecekteki fiyat hareketini belirleyecek kritik bir direnç seviyesiyle karşı karşıya. Piyasa katılımcıları, XRP'nin bir sonraki büyük hamlesini merakla bekliyor.

XRP'nin kritik direnç noktası

XRP'nin fiyatı şu anda 2,20 dolar seviyesinde işlem görüyor ve son 24 saatte yüzde 4,9 düşüş kaydetti. Bu zaman diliminde XRP, 2,31 dolar seviyesini gördü ve 2,30 dolar seviyesindeki direnç duvarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.

Günlük grafik, XRP'nin henüz toparlanma için bir temel oluşturabilecek bir konsolidasyon kanalına girmediğini ortaya koyuyor. Aksine, günlük düşüş trendinde olduğu gibi, ayılar XRP'yi aşağı çekmeye devam ediyor.

Ayrıca, işlem hacmi verileri, trader'ların bu kripto paraya olan ilgisinin azaldığını gösteriyor. Son 24 saatte işlem hacmi yüzde 14,16 düşerek 4,6 milyar dolara geriledi ve bu da yatırımcı ilgisinin azaldığını gösteriyor. Ancak, XRP, yoğun satış baskısına rağmen 2 dolar seviyesinin üzerinde kalmayı başardı. Eğer boğalar bir geri dönüş yapabilirse, 2,30 dolar seviyesini aşma hamlesi kısa vadede başarılı olabilir. Bununla birlikte, trader'lar yakın zamanda keskin fiyat hareketleri beklemiyor.

Öte yandan 30,17 milyon XRP (yaklaşık 69,24 milyon dolar değerinde), bilinmeyen bir cüzdan adresinden Coinbase'e aktarıldı.

Birçok piyasa katılımcısı, bu büyük XRP transferinin olası bir piyasa satışı ihtimalini işaret ettiğinden endişe duyuyor. Buna karşılık, bazıları bu işlemin, balinanın varlıkları merkezi bir borsadan kendi kişisel cüzdanına çekmek için yaptığı bir alım işlemi olabileceğini düşünüyor.

Her ne kadar transferin fiyat üzerindeki doğrudan etkisi bilinmese de, bu tür işlemler XRP için piyasa dalgalanmalarına yol açabilir. XRP, denge bulmaya çalışırken, büyük bir kripto piyasası toparlanması ve XRP Ledger'ın önemli bir kilometre taşına ulaşması, fiyatın yükselmesine katkı sağlayabilir.

Not: Haberin içerisinde yer alan hiçbir ifade yatırım tavsiyesi içermez. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
Haberler.com - Kripto Para
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