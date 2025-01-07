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Worldcoin (WLD) nedir, arzı ne kadar? WLD coin en yüksek kaçı gördü, nasıl alınır?

Worldcoin (WLD) nedir, arzı ne kadar? WLD coin en yüksek kaçı gördü, nasıl alınır?
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WLD coin bugünün yükselenleri arasında dikkat çekti. Worldcoin, dijital kimlik doğrulama ve evrensel temel gelir hedefleriyle finansal erişimi artırmayı amaçlayan yenilikçi bir kripto para projesidir. Bizde "Worldcoin (WLD) nedir, arzı ne kadar? WLD coin en yüksek kaçı gördü, nasıl alınır?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

Worldcoin (WLD) Nedir?

Worldcoin (WLD), Sam Altman (OpenAI CEO'su) tarafından geliştirilen bir kripto para projesidir ve dünya çapında herkesin dijital kimliğini doğrulamasını sağlamak için tasarlanmıştır. Worldcoin'in temel amacı, evrensel bir dijital kimlik (World ID) oluşturmak ve bu kimlik doğrulamasını kullanarak finansal katılımı artırmaktır.

Projenin en dikkat çekici yönlerinden biri, kullanıcıların iris taraması yapılarak kimliklerini doğrulamasıdır. Bu işlem, "Orb" adı verilen özel cihazlarla gerçekleştirilir. Worldcoin, kimlik doğrulamayı merkeziyetsiz bir şekilde yapmayı hedefler ve kullanıcı gizliliğini korumaya yönelik teknolojiler içerir.

WLD Arzı Ne Kadar?

Toplam Maksimum Arz: 10 milyar WLD.

Dolaşımdaki Arz (Ocak 2025 itibarıyla): Yaklaşık 134 milyon WLD.

Worldcoin, arzının büyük bir kısmını kademeli olarak dağıtmayı planlıyor. WLD tokenlerinin çoğu, topluluk üyelerine ve kullanıcı teşviklerine ayrılmıştır.

WLD Coin En Yüksek Fiyatı Kaçı Gördü?

WLD coin, piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra 24 Temmuz 2023'te yaklaşık 3.30 USD seviyesine ulaşarak en yüksek fiyatını (ATH) gördü. Ancak fiyat, piyasa koşullarına bağlı olarak dalgalanmaktadır.

Worldcoin Projesinin Amacı

Worldcoin, üç temel hedefe odaklanır:

Dijital Kimlik (World ID): Proje, tüm insanlar için evrensel ve benzersiz bir dijital kimlik oluşturmayı hedefler. Bu kimlik, biyometrik veriler (özellikle iris taraması) kullanılarak oluşturulur.

İnsanların kimliklerini sahte hesaplardan ayırt etmek için kullanılan "Proof of Personhood" (Kişilik Kanıtı) sistemine dayanır. World ID, merkeziyetsiz kimlik doğrulama için kullanılabilir ve kişinin gizliliğini korumaya yönelik geliştirilmiştir.

Evrensel Temel Gelir (UBI): Proje, dijital kimliği doğrulanmış bireylere WLD tokenleri ile teşvik dağıtarak bir tür evrensel temel gelir modeline zemin hazırlamayı amaçlar. Özellikle otomasyonun artmasıyla iş gücü piyasalarında oluşabilecek gelir eşitsizliklerine çözüm olmayı hedefler.

Finansal Erişim: Kripto para teknolojisiyle, bankacılık sistemlerine erişimi olmayan milyarlarca insanın finansal sistemlere dahil edilmesini sağlar. Dünya genelinde düşük maliyetli ve hızlı işlemleri mümkün kılar.

Worldcoin (WLD) nedir, arzı ne kadar? WLD coin en yüksek kaçı gördü, nasıl alınır?

WLD Coin Nasıl ve Nereden Satın Alınır?

WLD coin satın almak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

1. Borsaya Kayıt Olun:

WLD, birçok popüler kripto para borsasında listelenmiştir. Binance, Bybit, OKX, Ku Coin, Gate.io gibi borsalarda işlem görmektedir.

Seçtiğiniz borsaya üye olun ve KYC (Kimlik Doğrulama) sürecini tamamlayın.

2. Hesabınıza Fon Yatırın:

Kredi kartı, banka transferi veya başka bir kripto para ile hesabınıza bakiye ekleyin.

3. WLD Token Satın Alın:

Borsa arama çubuğuna "WLD" yazın. WLD/USDT veya WLD/BTC gibi işlem çiftlerinden ihtiyacınıza uygun olanı seçin. Satın alma emri vererek WLD coin alabilirsiniz.

4. Cüzdana Aktarın (Opsiyonel):

WLD tokenlerinizi borsa cüzdanında tutabileceğiniz gibi daha güvenli bir çözüm olarak bir donanım cüzdanına (Ledger, Trezor) veya destekleyen bir yazılım cüzdanına aktarabilirsiniz.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
Haberler.com - Kripto Para
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