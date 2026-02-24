World Liberty Financial, USD1'e yönelik koordineli saldırıyı püskürttüğünü açıkladı

WLFI, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada saldırganların kurucu ortakların sosyal medya hesaplarını ele geçirdiğini, ücretli fenomenler aracılığıyla dezenformasyon yaydığını ve büyük açığa satış pozisyonları açarak bu kaostan kâr elde etmeye çalıştığını belirtti. Piyasa gözlemcilerine göre kurucu ortaklardan Eric Trump, token fiyatının düşmesinden önce bazı WLFI paylaşımlarını sildi.

Şirket, saldırının cüzdanları veya protokol altyapısını değil yalnızca kurucu ortakların X hesaplarını hedef aldığını açıkladı. WLFI sözcüsü David Wachsman, akıllı sözleşmelerin etkilenmediğini ve tüm USD1 fonlarının birebir destekle tamamen güvende olduğunu vurguladı. USD1'in rezervleri, kısa vadeli ABD Hazine tahvilleri dahil olmak üzere BitGo saklama hizmetinde tutuluyor.

SALDIRININ ARKA PLANI NETLEŞTİ

Stablecoin piyasasında yüzde 0,01 ila 0,03 arasındaki fiyat sapmaları, alım satım marjları ve likidite farklılıkları nedeniyle sıklıkla yaşanıyor ve uzmanlar bu düzeydeki dalgalanmaları sürdürülmediği sürece "depeg" olarak nitelendirmiyor.

Projenin serbest dolaşımdaki tokeni WLFI ise olay sonrasında yaklaşık yüzde 3 değer kaybetti. WLFI, bu yılın başlarında USD1 operasyonlarını genişletmek amacıyla ulusal tröst bankası kurmak için başvuruda bulunmuştu. Şirket, Abu Dabi merkezli bir yatırım aracının Binance'e 2 milyar dolarlık yatırım yaparken USD1 stablecoinini kullanması ve ABD Başkanı Trump'ın göreve başlamasından önce aynı yapının WLFI'de yüzde 49 hisse satın alması nedeniyle çıkar çatışması tartışmalarının da odağında yer alıyor.