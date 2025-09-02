WLFI Token Trump ailesine milyarlar kazandırdı

World Liberty Financial'ın WLFI tokenının borsa listesi Trump ailesine beklenmedik bir servet kazandırdı. Token değerinin 0,05 dolardan 0,25 dolara yükselmesi, ailenin 22,5 milyar tokenının toplam değerini dramatik şekilde artırdı. Bu gelişme, Donald Trump'ın "Kripto Başkanı" unvanını aldığı dönemle çakışıyor.

Trump Ailesinin Tokenları 5,6 Milyar Değere Sahip

Trump ailesi kripto portföyünün toplam değeri, sadece WLFI tokenıyla sınırlı kalmıyor. Ailenin resmi Donald ve Melania Trump memecoinlerindeki yüzde 80'lik kontrol payı, teorik olarak 6,7 milyar dolar değerinde.

Trump Media & Technology Group da portföyün önemli bir parçasını oluşturuyor. Şirketin bilançosunda bulunan 15.000 Bitcoin (BTC), yaklaşık 1,6 milyar dolar değer taşıyor. Bu varlıklar toplamda Trump ailesi kripto servetini çok daha yüksek seviyelere çıkarıyor.

Ancak bu rakamların tamamı kâğıt üzerinde kalıyor ve realizasyon zorlukları barındırıyor. WLFI tokenlarının çoğu açıklanmamış kademeli serbest bırakma programları altında kilitli durumda. Herhangi bir satış girişimi, token fiyatını önemli ölçüde etkileyebilir.

World Liberty Financial protokolü, Ethereum Blockchain ağı üzerinde çalışıyor ve Aave V3 teknolojisini kullanıyor. WLFI, projenin yönetişim tokenı olarak işlev görürken, sahiplerine protokol parametreleri ve teşvik programları konusunda oylama imkânı sağlıyor.

Eleştirmenler Trump'ın kripto bağlantılarının çıkar çatışması yarattığını iddia ediyor. Başkan'ın kişisel kripto yatırımları ve World Liberty Financial gibi projelerle olan yakın ilişkisi, düzenleyici kararların etkilenebileceği endişelerini doğuruyor.