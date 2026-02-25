Haberler

WisdomTree, SEC onayıyla tokenize yatırım fonunda 7/24 işlem dönemini başlattı

WisdomTree, SEC onayıyla tokenize yatırım fonunda 7/24 işlem dönemini başlattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Varlık yönetim şirketi WisdomTree, SEC'ten aldığı özel muafiyet izniyle ABD'de tescilli bir tokenize yatırım fonunda 7/24 işlem ve anlık uzlaşma imkanı sunan ilk şirket oldu.

WisdomTree, Hazine Bonosu Para Piyasası Dijital Fonu (WTGXX) için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC) muafiyet izni aldığını duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte fon, 7/24 işlem ve anlık uzlaşma imkanı sunarak ABD'de tescilli bir tokenize yatırım fonunda bu özelliği sağlayan ilk ürün oldu.

WTGXX, kısa vadeli ABD Hazine bonoları ve diğer devlet tahvillerine yatırım yapan, Blockchain tabanlı açık uçlu bir yatırım fonu olarak faaliyet gösteriyor. Fon, 1940 tarihli Yatırım Şirketi Yasası kapsamında düzenleniyor.

SEC MUAFİYET İZNİ VE DÜZENLEYICI SÜREÇ

WisdomTree, bu adımın koordineli düzenleyici onaylar gerektirdiğini belirterek birden fazla WisdomTree kuruluşunun SEC'ten muafiyet izni aldığını açıkladı. Ayrıca WisdomTree Securities, tescilli fon paylarının doğrudan alım satımını gerçekleştirmek üzere FINRA onayı da aldı. Muafiyet izni, SEC'in federal menkul kıymet yasalarının belirli hükümlerinden muaf tutma yetkisini ifade ediyor.

STABLECOIN İLE UZLAŞMA VE RWA BÜYÜKLÜĞÜ

Fon kapsamındaki uzlaşma işlemleri stablecoinler aracılığıyla gerçekleştiriliyor. WisdomTree'nin stablecoin dönüşüm hizmeti, Circle'ın USDC'si ve PayPal'ın PYUSD'si gibi stablecoin'leri destekliyor.

WisdomTree, RWA.xyz verilerine göre çoklu zincir dağıtımları genelinde 772 milyon doların üzerinde tokenize varlığı temsil ediyor. Şirket geçen ay tokenize fon paketinin tamamını Solana ağında kullanıma sunmuştu.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı

Düğmeye basıldı: İşte hakkında inceleme başlatılan 19 okul
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'İmralı'ya statü' çağrısına yanıt

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı Erdoğan'a soruldu! Tek cümlelik yanıt
Şehit babaya son veda

Türkiye'nin yüreği yandı! Şehit babaya son veda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kurduğu cinayet planı 2 saatte patladı, soluğu cezaevinde aldı

Kurduğu cinayet planı 2 saatte patladı, soluğu cezaevinde aldı
Kış Olimpiyatları'na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı

Dünyanın konuştuğu isme yeni bir gelir kapısı açıldı
16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı

16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı
Kültür merkezi rant kapısı oldu! Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i içeri almadılar

Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i kültür merkezine sokmadılar
Kurduğu cinayet planı 2 saatte patladı, soluğu cezaevinde aldı

Kurduğu cinayet planı 2 saatte patladı, soluğu cezaevinde aldı
Bakan Gürlek duyurdu! Bu görüntü tarih oluyor

Bu görüntü tarih oluyor
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani personeli ile birlikte sahur yaptı

Ne kibir ne ego! Sahur vakti yaptığıyla gönülleri fethetti