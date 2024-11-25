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Web3 devi Sky Mavis beklenmedik kararını açıkladı

Web3 devi Sky Mavis beklenmedik kararını açıkladı
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Sky Mavis, stratejik bir yeniden yapılanma kapsamında işgücünün yüzde 21'ini işten çıkararak kaynaklarını yeni Axie Infinity oyunu ve diğer teknoloji projelerine aktarıyor. Bu adım, şirketin 2025 ve sonrası için büyüme stratejilerine odaklanmasını sağlayacak.

Web3 ve Blockchain geliştiricisi Sky Mavis, büyük bir yapısal değişikliğe gidiyor. Şirket, iş gücünün yüzde 21'ini azaltarak kaynaklarını yeni bir Axie Infinity oyununa ve diğer gelecek vaat eden projelere yönlendiriyor. Bu stratejik hamle, şirketi 2025 ve ötesi için büyüme yoluna sokmayı amaçlıyor.

Axie Infinity Geliştiricisi Yeni Projeler İçin Kaynak Aktarımına Gidiyor

Blockchain teknolojisi ve Web3 oyunları alanının önde gelen şirketlerinden Sky Mavis, önemli bir yapısal dönüşüme gidiyor. Şirketin CEO'su ve kurucu ortağı Trung Nguyen tarafından yapılan açıklamada, toplam işgücünün yüzde 21'inin işine son verileceği duyuruldu.

Axie Infinity oyunu ve Ronin Blockchain ağları ile tanınan şirket, bu kararın mali sıkıntılardan kaynaklanmadığını özellikle vurguladı. Nguyen, yapılan açıklamada, şirketin uzun vadeli hedeflerine odaklanmak amacıyla bu stratejik kararı aldıklarını belirtti. İşten çıkarılan personele kıdem tazminatlarının ödeneceği ve yeni iş arayışlarında destek sağlanacağı da açıklamada yer aldı.

Yeniden yapılanma sürecinde serbest kalacak kaynakların bir bölümü, henüz detayları açıklanmayan yeni bir Axie Infinity projesine aktarılacak. Bunun yanı sıra şirket, Ronin Cüzdanı ve Mavis Marketplace gibi mevcut hizmetlerini geliştirmeyi, Web3 oyun yayıncılığı alanında da büyümeyi hedefliyor.

Sky Mavis'in dijital varlıklarında yaşanan değer kayıpları dikkat çekiyor. DappRadar verilerine göre 2022 yılında 700 doların üzerinde işlem gören Axie Infinity NFT'leri günümüzde 0,33 dolar seviyesine geriledi. Şirketin ana tokenı Axie Infinity ise 2021'deki 164,90 dolarlık zirvesinden 8,07 dolara düştü. Smooth Love Potion tokenında da benzer bir düşüş yaşandı ve değeri 0,39 dolardan 0,0036 dolara indi. Ancak Ronin Blockchain ağının yerel kripto para birimi, 2024'te gösterdiği başarılı performansla Mart ayında 4,45 dolar seviyesini gördü ve şu anda 1,77 dolardan işlem görüyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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