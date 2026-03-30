Washington Başsavcısı tahmin piyasası Kalshi'ye soruşturma

Tahmin piyasası Kalshi, Washington Başsavcısının kumar yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla açtığı davayla yeni bir hukuki cepheyle karşılaştı. Nevada'daki geçici tedbir kararının ardından şirket, ülke genelinde büyüyen hukuki baskıyla yüz yüze geldi.

Başsavcı Nick Brown, Kalshi'nin Tüketici Koruma Yasası, Kumar Yasası ve Kumarda Kaybedilen Paranın Geri Kazanımı Yasası'nı çiğnediğini öne sürdü. Davanın temelini eyaletin çevrim içi kumara yönelik kapsamlı yasağı ve sıkı oyun denetim düzenlemeleri oluşturuyor.

Başsavcılığın duyurusuna göre "Kalshi'nin sitesi ve uygulaması, tüketicilere bahis yapabilecekleri çeşitli etkinlikleri ve ödeme oranlarını sunuyor." Bu yapının spor bahisleri ve diğer kumar operasyonlarıyla birebir örtüştüğü vurgulandı. Şirketin hizmetini "tahmin piyasası" olarak adlandırmasının faaliyetin hukuki niteliğini değiştirmediğinin altı çizildi.

Washington eyalet yasasına göre kumar, şansa dayanan ya da gelecekteki belirsiz bir olayın sonucuna değer riske etmeyi kapsıyor. Başsavcılık, Kalshi'deki her işlemin para riske ettiğini, kısmen şansa dayandığını ve kazananlara ödeme yapıldığını ileri sürdü.

Kalshi, dava açıklandıktan kısa süre sonra meseleyi federal mahkemeye taşıdı. Şirket, aynı konuların halihazırda başka federal mahkemelerde görülmekte olduğunu ve Washington'ın davadan önce herhangi bir uyarı ya da diyalog başlatmadığını mahkeme dosyasında belirtti.

EYALET CEPHESİ GENİŞLİYOR

Nevada'da bu ay verilen geçici tedbir kararı, Kalshi için kritik bir gelişme oldu. Carson City Bölge Mahkemesi Hâkimi Jason Woodbury, şirketin etkinlik sözleşmelerinin Nevada kumar yasalarına aykırı olup olmadığına ilişkin davada yetkililerin üstün gelme ihtimalinin makul göründüğüne hükmetti. 14 günlük kararla Kalshi'nin eyaletteki faaliyetleri durduruldu.

Kalshi, sözleşmelerinin yalnızca ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun (CFTC) yetki alanına girdiğini savunuyor. CFTC de birden fazla eyalet mahkemesinde yasa dışı kumar iddiasıyla yargılanan tahmin piyasası şirketleri lehine tutum sergiledi.

Arizona Başsavcısı Kris Mayes ise birkaç gün önce şirketin arkasındaki girişimciler hakkında cezai suçlama açtı. Mayes, Kalshi'nin Arizona'da lisanssız olarak yasa dışı kumar işletmesi yürüttüğünü ve yasadışı seçim bahisleri sunduğunu öne sürdü. Spor bahisleri alanında çeşitli eyaletlerde benzer davalar açılmış olsa da Arizona, cezai suçlama getiren ilk eyaletler arasında yer aldı.

Kalshi ayrıca yasama denetiminden de payını alıyor. Şirketin ABD askeri operasyonlarına yönelik bahis seçenekleri sunması, hükümet içindeki bilgi avantajından yararlanılabileceğine dair kaygıları gündeme taşıdı ve konu kongre gündemine girdi.

Serkan KÖSE
