Wall Street devinden kripto para sektörüne sert eleştiri
Amerika'nın en büyük bankalarından JPMorgan, DeFi ve tokenlaştırma alanlarındaki büyümenin hayal kırıklığı yaratıcı olduğunu açıkladı. Banka analistleri, düzenleyici belirsizlikler ve yasal risklerin kurumsal yatırımcıları bu teknolojilerden uzak tuttuğunu belirtti. 25 milyar dolarlık tokenlaştırma pazarı hala önemsiz seviyede bulunuyor.

Amerika'nın en bankacılık devi, yayınladığı kapsamlı raporda kripto sektörünün iki kritik alanındaki performansı değerlendirdi. JPMorgan uzmanları, yıllardır süren altyapı yatırımlarına ve son dönemde kaydedilen düzenleyici ilerlemelere rağmen kurumsal benimsenmenin düşük seviyede devam ettiğini vurguladı.

JPMorgan Kripto Sektörünün İki Alanını Hayal Kırıklığı İlan Etti

DeFi platformlarının toplam kilitli değeri (TVL), 2021 zirvelerine henüz geri dönemedi. Bu durum sektörde 2022 piyasa çöküşünden bu yana yaşanan durgunluğu gösteriyor.

JPMorgan analistleri, kurumsal katılımın önündeki üç temel engeli belirledi. Bunlar arasında uyumlaştırılmış sınır ötesi düzenlemelerin eksikliği, zincir üzerindeki yatırımlarda yasal netlik eksikliği ve akıllı sözleşme uygulanabilirliği konularında güvence eksikliği yer alıyor.

Tokenlaştırma konusundaki gelişmeler de benzer şekilde hayal kırıklığı yaratıyor. Şu anda yaklaşık 25 milyar dolar değerindeki tokenlaştırılmış varlıklar, raporda "oldukça önemsiz" olarak nitelendiriliyor.

Özellikle 60'tan fazla tokenlaştırılmış tahvilin ihraç edilmesine rağmen çoğu ikincil ticarette oldukça az işlem görüyor. Bu durum projeleri "deneysel" seviyede bırakıyor.

Geleneksel finansal sistem, fintech gelişmeleriyle birlikte daha hızlı ve ucuz uzlaşmalar yönünde ilerliyor. Bu gelişmeler, Blockchain tabanlı sistemlere olan ihtiyacı azaltıyor.

Serkan KÖSE
