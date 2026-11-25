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ABD'li varlık yönetim şirketi Franklin Templeton'ın Franklin Crypto Index ETF'si Hyperliquid'in yerel tokenı HYPE'ı 1 Aralık 2026'dan itibaren portföyüne alacak. Böylece 2024'ün sonunda piyasaya çıkan HYPE da Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) ile aynı sepete girecek.

Endeks fonunun portföyünde Bitcoin ve Ethereum'un yanında XRP, Solana, Dogecoin, Cardano, Stellar ve Chainlink bulunuyor. HYPE'ın fona alınması tokenın endeksin giriş şartlarını karşıladığını gösteriyor.

ETF TOKENLARI DOĞRUDAN TUTUYOR

Endeks fonu tek bir coine yatırım yapmak yerine bir dijital varlık endeksini takip ediyor. Tokenları türev ürünler kullanmadan endeksteki ağırlıklarına göre doğrudan elinde tutuyor.

Endeks fonu yıllık yüzde 0,19 ücret alıyor. Yönetilen varlık ise birkaç on milyon dolar düzeyinde dalgalanıyor. Bu nedenle HYPE'a ayrılacak pay toplam portföyün küçük bir bölümünü oluşturacak.

Franklin Templeton'ın fonu HYPE'a yatırım yapan ilk fon olmayacak. 2026'nın ortasında işlem görmeye başlayan üç spot HYPE ETF'si toplam yaklaşık 4,46 milyon HYPE tutuyor. Bu fonlara toplam giriş son haftalardaki çıkışlara rağmen 259 milyon doları aştı.

HYPE REKORUNDAN YÜZDE 40 GERİDE

HYPE son günlerde hızlı bir düşüş yaşıyor ve rekor seviyesinin yüzde 40'tan fazla altında işlem görüyor. Token rekorunu 23 Eylül'de 97,96 dolarla görmüştü.

HYPE böylece ABD Başkanı Donald Trump'ın ağustostaki sözlerinden önceki fiyatının da altına indi. Trump 19 Ağustos'ta ABD Emtia Vadeli İşlem Ticaret Komisyonu (CFTC) Başkanı Michael Selig'in Hyperliquid'i ABD'ye getirmek için çalıştığını söylemişti.

Bugün Londra merkezli Abraxas Capital'e ait cüzdanların platformdan çekildiği görüldü. Zincir üstü verilere göre cüzdanlar 219 bin 81 HYPE satarak yaklaşık 13,25 milyon dolar elde etti.

Cüzdanlar bu gelirle 4230 ETH satın aldı. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 8,9 değer kaybeden HYPE 57 dolardan işlem görüyor.