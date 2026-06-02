Vitalik Buterin, tasfiyesiz sentetik varlık modeli önerdi

Ethereum'un kurucu ismi Vitalik Buterin, borç pozisyonları yerine opsiyonları temel yapıtaşı olarak kullanan sentetik varlık mimarisi önerdi. Model, tasfiye mekanizmasını ve gerçek zamanlı oracle bağımlılığını birlikte ortadan kaldırıyor.

Buterin, 1 Haziran'da Ethereum araştırma forumunda yayımladığı yazıda mevcut algoritmik stablecoin sistemlerinin temel zaafiyetini gerçek zamanlı oracle bağımlılığı olarak tanımladı. Borç pozisyonuna dayalı tasfiye anlık fiyat verisi gerektiriyor. Bu yapı oracle manipülasyonuna karşı savunma imkânını kısıtlıyor.

Önerilen yapıda 1 ETH, korumalı (P) ve kaldıraçlı (N) olmak üzere iki pozisyona bölünüyor. Vade tarihinde oracle değeri belirleyip ETH'i bir formüle göre ikisi arasında paylaştırıyor. İki pozisyon toplamı her zaman 1 ETH'e eşit olduğundan sistem iflas edemiyor.

Sistem, tahmin piyasalarının da kullandığı "yavaş oracle" yapısıyla çalışabiliyor. Geniş itiraz penceresi ve insan müdahalesi imkânı tanıyan bu yapı, gerçek zamanlı fiyat beslemelerine duyulan bağımlılığı ortadan kaldırıyor. Buterin, yıllık yüzde 1-4 standart sapma toleransının fiat paraların birbirine karşı hareketine kıyasla küçük kaldığını öne sürdü.

