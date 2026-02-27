Vitalik Buterin'in ETH satışları 35 milyon doları buldu

Blockchain analiz platformu Lookonchain'in paylaştığı Arkham verilerine göre Buterin, Şubat ayının başından itibaren 17.196 ETH'yi toplam yaklaşık 34,96 milyon dolara sattı. Bu rakam, Buterin'in 30 Ocak'ta açıkladığı 16.384 ETH'lik çekim miktarının üzerine çıktı.

BUTERİN'İN AÇIKLAMASI VE FON TAHSİSİ

Buterin, söz konusu ilk çekimi o dönemde yaklaşık 45 milyon dolar değerindeyken gerçekleştirmişti. Ethereum Vakfı'nın uzun vadeli sürdürülebilirlik ve temel protokol geliştirmeye öncelik verdiği bir dönemde bu adımı "kendi tasarruf payı" olarak tanımladı. Buterin, fonların birkaç yıl içinde finans, iletişim, yönetişim, işletim sistemleri, güvenli donanım ve biyoteknoloji gibi alanlarda açık kaynaklı, güvenli ve doğrulanabilir bir yazılım-donanım altyapısı oluşturmak için kullanılacağını belirtmişti.

GEÇMİŞ SATIŞLAR VE FİYAT ETKİSİ

Son satış dalgası, Ether'in değer kazandığı bir dönemde gerçekleşti. Bu durum, Buterin'in zincir üstü hareketlerinin fiyat düşüşleriyle örtüştüğü önceki örneklerden farklılık gösterdi. Lookonchain verilerine göre daha önceki 6.958 ETH'lik (14,78 milyon dolar) satış sürecinde Ether'in fiyatı 2.360 dolardan 1.825 dolara gerileyerek yüzde 22,7 değer kaybetmişti. Buterin'in 23 Şubat öncesindeki iki günde 1.869 ETH'yi 3,67 milyon dolara sattığı dönemde ise fiyat 1.988 dolardan 1.875 dolara inerek yüzde 5,7 düşüş gösterdi.

Son 24 saatte Ether yaklaşık yüzde 10 değer kazanarak Bitcoin, XRP ve BNB'nin tek haneli kazançlarını geride bıraktı. ETH, perşembe günü Asya seansında günlük 1.816 dolar seviyesinden 2.100 dolara kadar yükseldi.