Visa eski Tether CEO'sunun kurduğu WeFi ile kriptoyu ödeme ağına bağladı

"WeFi kullanıcıların varlıklarını ellerinde tutmalarına izin veriyor. Bu mimari farklı çünkü kullanıcılara ait cüzdanları sunuyoruz. Kullanıcılar anahtarlarını ve fonlarına erişimi ellerinde tutuyor ama Visa'nın kabul edildiği her yerde ödeme yapabiliyorlar" diyen Collins, insanların fonlarını borsalarda bırakmak ya da anahtarlarını teslim etmek yerine kendi kontrolünde bulundurmak istediğini vurguladı.

WeFi'nin ortak kurucusu ve CEO'su Maksym Sakharov ise "Çoğu entegrasyon stablecoinleri arka planda dönüştürülen bir fon kaynağı gibi ele alıyor. Bizde stablecoinler altyapıya doğrudan entegre ediliyor ve birleşik bakiyenin bir parçası olarak işlev görüyor. Kullanıcılar dönüşümleri yönetmiyor, ayrı sistemlerle etkileşime girmiyor. Takas arka planda gerçekleşiyor. Deneyim diğer ödemelerden ayırt edilemiyor" dedi.

AVRUPA, ASYA VE LATİN AMERİKA'DAN BAŞLAYARAK BÖLGE BÖLGE AÇILACAK

Ortaklık, stablecoin tabanlı ödemelerin seçili pazarlarda ölçeklenmesini nasıl sağlayabileceğini belirlemeye odaklanacak. Visa'nın Avrupa Ürün ve Çözümler Direktörü Mathieu Altwegg, "Kripto varlıklara olan ilgi büyüdükçe odak noktamız bu yeni modelleri ölçekte uygulanabilir kılmak ve insanların zaten güvendiği ödeme deneyimleriyle buluşturmak." dedi. Yayılım, Avrupa, Asya ve Latin Amerika'daki seçili pazarlardan başlayarak bölge bazında gerçekleşecek; ek pazarlara açılım düzenleyici onaylar ve iş ortaklıklarına bağlı.

İş birliği, kripto şirketleriyle büyük ödeme ağları arasındaki ortaklıkların genişlediği bir dönemde geliyor. Geçen ay Visa, Stripe bünyesindeki stablecoin şirketi Bridge ile stablecoin bağlantılı kart hizmetini 100'den fazla ülkeye genişletmeyi planladıklarını açıklamıştı.