Visa, bankalar için stablecoin danışmanlığı yapacak

Küresel ödeme teknolojileri devi Visa, kripto para piyasasına yönelik stratejilerini derinleştirerek bankalara ve finans kuruluşlarına özel yeni bir hizmet başlattı. Şirket, gün içinde yaptığı duyuruda bankaların, fintek şirketlerinin ve işletmelerin stablecoin stratejilerini oluşturmalarına rehberlik edecek bir danışmanlık birimi kurduğunu açıkladı.

Bankacılık Sektöründe Dijital Dönüşüm Sürüyor

Visa Consulting & Analytics çatısı altında faaliyet gösterecek olan bu yeni birim, kurumlara teknik destekten pazar analizine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunacak. Şirket, müşterilerine stablecoin varlıklarının mevcut operasyonlara nasıl entegre edilebileceği konusunda yol haritaları çizecek. Bu girişim, toplam piyasa değerinin 300 milyar doları aştığı ve Visa'nın kendi stablecoin mutabakat hacminin yıllık bazda 3,5 milyar dolar seviyesine ulaştığı bir dönemde hayata geçirildi.

Hizmetin ilk müşterileri arasında Navy Federal Credit Union, Pathward ve VyStar Credit Union gibi önemli finans kuruluşları yer alıyor. Navy Federal yetkilileri, dünya genelindeki yaklaşık on beş milyon üyesi için stablecoin kullanımını değerlendirdiklerini belirtirken, Visa yetkilisi Carl Rutstein günümüz dijital dünyasında kapsamlı bir kripto stratejisine sahip olmanın kritik önem taşıdığını vurguladı. Rutstein, sektörün benzeri görülmemiş bir hızla geliştiğini ve müşterilerinin rekabetçi kalmasına yardımcı olacaklarını ifade etti.

Visa'nın bu hamlesi, şirketin kripto alanındaki geçmiş çalışmalarının bir devamı niteliğinde görülüyor. 2023 yılında Circle'ın USDC'si ile pilot mutabakat çalışmalarını başlatan şirket, bugün kırkın üzerinde ülkede 130'dan fazla stablecoin bağlantılı kart programını destekliyor. Visa Direct üzerinden sınır ötesi ödemelerde stablecoin kullanımı test edilmeye devam ediyor.

Geleneksel finans aktörlerinin sektöre ilgisi sadece Visa ile sınırlı değil. JPMorgan gibi bankacılık devleri tokenize mevduatları kullanırken, Stripe gibi ödeme şirketleri de daha hızlı para transferi için stablecoin entegrasyonlarına hız verdi. Temmuz ayında ABD'de yasalaşan GENIUS Yasası ile gelen düzenleyici netlik, bankaların bu alana girişini kolaylaştıran bir faktör olarak öne çıkıyor. Analistler ise pazarın geleceği konusunda oldukça iyimser; Citi, 2030 yılına kadar pazarın 4 trilyon dolara ulaşabileceğini öngörürken, Standard Chartered 2028 yılı için 2 trilyon dolarlık bir tahminde bulunuyor.