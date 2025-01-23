VINE coin nedir? İşte VINE ile ilgili her şey

Vinecoin (VINE), bir milyar doları aşan bir değerlemeye ulaşması beklenen yeni bir meme token olarak duyuruldu. Vine'ın kurucusu Yusupov, hesabının hacklenmediğine dair kanıtlar sunarak yeni bir varlığın CA'sını (contract address) yayınladı. Yusupov, bu token'ın nostaljik bir hisle piyasaya sürüldüğünü X platformunda duyurdu.

Bu açıklama, Elon Musk'ın Vine'ı yeniden canlandırma arzusunu belirttiği paylaşımından iki gün sonra geldi. Musk, X'in sahibi olarak, Vine markası ve eski video arşivlerinin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Her ne kadar Vinecoin eğlence amaçlı bir token olarak lanse edilse de balinalar ve borsalar tarafından ciddiye alındı ve işlem hacmi hızla arttı. Akıllı para ve cüzdan kümeleri, token lansmanından sonraki ilk saatlerde VINE'ı 200 milyon dolarlık piyasa değerine taşıdı.

VINE coin ile ilgili her şey

VINE, Perşembe günü sabah saat 5 civarında piyasaya sürüldü ve ilk yedi saat içinde düşük fiyat seviyelerinden yüzde 161.000 büyüme kaydetti. Bu büyüme, özellikle balinaların yönlendirdiği büyük alım hacimleriyle desteklendi. Bazı balinalar, 500 SOL'lik tekrar eden emirlerle token'ı topladı.

İlk alıcılar arasında, hem realize edilmiş hem de edilmemiş büyük kârlar elde edenler vardı. Örneğin bir insider (içeriden biri), 66.98 milyon VINE token'ı 18.48 SOL (4.582 dolar) karşılığında satın alarak, 14.67 milyon VINE'ı 879 SOL (219.445 dolar) karşılığında satıp büyük kazançlar elde etti. Aynı kişi, farklı bir cüzdanda hâlâ 65.52 milyon VINE tutuyor ve bu varlığın değeri 12.2 milyon doları aşıyor.

Diğer erken alıcılar, VINE'ı otomatik olarak alıp küçük kârlarla satış yaptıktan sonra varlığın meşru olduğu anlaşıldığında yeniden alımlara geçti. İlk alıcıların bir kısmı, TikTok ile ilgili sahte bir meme token'ın yakın zamanda piyasaya sürülmesi nedeniyle başlangıçta temkinliydi.

Tüccarlar farklı stratejiler izledi; üst düzey tüccarlar genellikle kazançlarının bir kısmını realize ederken, geri kalanını sonraki yükselişler için tuttu. VINE, lansmanının erken saatlerinde riskli bir token olarak görülse de, meşruiyeti kanıtlandıktan sonra hızla toparlandı ve X platformunda olumlu mesajlarla desteklendi.

VINE, erken dönem trader'lar için kazanç sağladı; birçok kişi gelecek ralliler için tokenlarını elinde tutmayı tercih etti.

VINE fiyatı, 0.20 dolara kadar yükseldikten sonra 0.15 dolara geriledi. Token'ın ana havuzu, erken balinaların kısmi kâr elde etmesine olanak tanıyan 3.5 milyon dolarlık bir likidite çekti. Lansmanın ilk gününde piyasa değeri, zirve noktasındaki 220 milyon dolardan 159 milyon dolara düştü.