Uzay yolculuğunda Bitcoin dönemi

Uzay yolculuğunda Bitcoin dönemi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin, Shift4 ile yaptığı ortaklık sayesinde uzay turizmi biletleri için Bitcoin, Ether, Solana ve stablecoin ödemelerini kabul etmeye başladı.

Blue Origin, uzay turizmini bir adım daha ileri taşıyarak kripto para birimlerini ödeme yöntemi olarak kabul ettiğini duyurdu. Shift4 Payments ile yapılan anlaşmayla macera tutkunları artık uzay yolculuklarının biletlerini Bitcoin, Ether ve Solana gibi popüler dijital varlıklarla satın alabilecek.

Blue Origin Kripto Para ile Uzay Bileti Satışına Başladı

Jeff Bezos tarafından kurulan uzay turizmi şirketi Blue Origin, Shift4 Payments ile yaptığı yeni bir iş birliği kapsamında uzay seyahatleri için kripto para ödemelerini kabul etmeye başladı. Şirketin New Shepard programı aracılığıyla Kármán Hattı'nın ötesine yapılan yolculukların biletleri artık Bitcoin, Ether, Solana, USDt ve USDC gibi popüler kripto varlıklarla satın alınabilecek.

Sektör kaynaklarına göre ödemeler MetaMask ve Coinbase gibi yaygın dijital cüzdanlar üzerinden doğrudan gerçekleştirilebilecek. Shift4'un yöneticileri, bu ortaklığın ticareti dünya dışına taşıma vizyonlarının bir parçası olduğunu belirtti. Uzmanlar, kripto paraların ve stablecoinlerin özellikle yüksek değerli alımlarda giderek daha fazla tercih edilen bir ödeme yöntemi hâline geleceğini öngörüyor.

Blockchain teknolojisinin havacılık ve uzay endüstrisindeki varlığı yalnızca ödeme sistemleriyle sınırlı kalmıyor. Daha önce bir SpaceX görevinde uzaya NFT gönderilmesi ve Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çoklu imzalı bir Bitcoin transferi gerçekleştirilmesi gibi gelişmeler yaşanmıştı. Ayrıca yörüngede merkeziyetsiz bir Blockchain ağı kurmayı hedefleyen projeler de bulunuyor. Bu girişimler, gelecekteki dünya dışı ekonomiler için altyapı oluşturmayı amaçlıyor.

Blue Origin'in kripto dünyasıyla olan ilişkisi de yeni bir gelişme değil. Tron platformunun kurucusu Justin Sun, 2021 yılında katıldığı bir müzayedede 28 milyon dolar ödeyerek aldığı bilet ile Blue Origin'in bir uçuşunda yer almıştı. Sun'ın bilet ücretinin, çocukları bilim ve teknoloji alanında kariyer yapmaya teşvik eden on dokuz farklı hayır kurumuna bağışlandığı açıklanmıştı.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: YPG oyun bozan durumunda! Sisteme entegre olmuyor, olumlu havayı bozuyor

Operasyon an meselesi! Bakan Fidan'dan "Sabrımız taşıyor" mesajı
Osmaniye'de yangına müdahale eden arazöz devrildi: 1 işçi şehit

Orman yangınında kahreden haber! Şehit ve yaralılar var
CHP'li vekil doğruladı: Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye geçiyor

CHP'li büyükşehir belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
Türkiye'nin nüfusu belli oldu

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! İşte yılın ilk 6 ayında yaşanan artış

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Özlem Çerçioğlu'nun 3 yıl önceki konuşması gündem oldu

AK Parti rozetini takmaya hazırlanırken eski sözleri gündem oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osmaniyeli Mustafa, Amerikalı yöneticiyle evlendi

Osmaniyeli Mustafa, Amerikalı yöneticiyle evlendi
title