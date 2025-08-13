Uzay yolculuğunda Bitcoin dönemi

Blue Origin, uzay turizmini bir adım daha ileri taşıyarak kripto para birimlerini ödeme yöntemi olarak kabul ettiğini duyurdu. Shift4 Payments ile yapılan anlaşmayla macera tutkunları artık uzay yolculuklarının biletlerini Bitcoin, Ether ve Solana gibi popüler dijital varlıklarla satın alabilecek.

Blue Origin Kripto Para ile Uzay Bileti Satışına Başladı

Jeff Bezos tarafından kurulan uzay turizmi şirketi Blue Origin, Shift4 Payments ile yaptığı yeni bir iş birliği kapsamında uzay seyahatleri için kripto para ödemelerini kabul etmeye başladı. Şirketin New Shepard programı aracılığıyla Kármán Hattı'nın ötesine yapılan yolculukların biletleri artık Bitcoin, Ether, Solana, USDt ve USDC gibi popüler kripto varlıklarla satın alınabilecek.

Sektör kaynaklarına göre ödemeler MetaMask ve Coinbase gibi yaygın dijital cüzdanlar üzerinden doğrudan gerçekleştirilebilecek. Shift4'un yöneticileri, bu ortaklığın ticareti dünya dışına taşıma vizyonlarının bir parçası olduğunu belirtti. Uzmanlar, kripto paraların ve stablecoinlerin özellikle yüksek değerli alımlarda giderek daha fazla tercih edilen bir ödeme yöntemi hâline geleceğini öngörüyor.

Blockchain teknolojisinin havacılık ve uzay endüstrisindeki varlığı yalnızca ödeme sistemleriyle sınırlı kalmıyor. Daha önce bir SpaceX görevinde uzaya NFT gönderilmesi ve Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çoklu imzalı bir Bitcoin transferi gerçekleştirilmesi gibi gelişmeler yaşanmıştı. Ayrıca yörüngede merkeziyetsiz bir Blockchain ağı kurmayı hedefleyen projeler de bulunuyor. Bu girişimler, gelecekteki dünya dışı ekonomiler için altyapı oluşturmayı amaçlıyor.

Blue Origin'in kripto dünyasıyla olan ilişkisi de yeni bir gelişme değil. Tron platformunun kurucusu Justin Sun, 2021 yılında katıldığı bir müzayedede 28 milyon dolar ödeyerek aldığı bilet ile Blue Origin'in bir uçuşunda yer almıştı. Sun'ın bilet ücretinin, çocukları bilim ve teknoloji alanında kariyer yapmaya teşvik eden on dokuz farklı hayır kurumuna bağışlandığı açıklanmıştı.