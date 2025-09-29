USDT ve USDC 46 milyar dolarlık stablecoin girişine öncülük etti

Stablecoin piyasasında üçüncü çeyrekte dikkat çekici bir ivme görüldü. Piyasa verilerine göre 46 milyar dolarlık net giriş kaydedilirken en büyük payı USDT ve USDC aldı. Ethena'nın USDe'si de önemli bir çıkış yakalayarak öne çıktı.

Stablecoin Girişleri Rekor Kırdı

Son 90 günde stablecoin net girişleri 46 milyar doları aşarak kripto ekosisteminde dolar bazlı varlıklara yönelik ilgiyi güçlendirdi. Piyasa kaynaklarına göre Tether'in USDT'si 19,6 milyar dolar ile ilk sırada yer aldı. Circle'ın USDC'si 12,3 milyar dolarlık net giriş ile ikinci sırada bulunurken, Ethena'nın algoritmik stablecoini USDe 9 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Diğer projeler de çeyreğe katkı sağladı. PayPal USD 1,4 milyar dolar, MakerDAO'nun USDS'si ise 1,3 milyar dolar giriş kaydetti. Ripple'ın RLUSD'si ve Ethena'nın USDtb'si gibi yeni ürünler de istikrarlı büyüme gösterdi.

Stablecoin piyasası yılın ilk yarısına göre ciddi bir sıçrama yaptı. İkinci çeyrekte yalnızca 10,8 milyar dolar net giriş kaydedilmişti. Bu rakam üçüncü çeyrekte dört katından fazla artarak 45,6 milyar dolara yükseldi. Özellikle USDC'nin 500 milyon dolardan 12,3 milyar dolara çıkışı dikkat çekti.

Ağ bazında Ethereum, stablecoin ekosisteminde liderliğini koruyor. Güncel verilere göre Ethereum üzerinde 171 milyar dolarlık stablecoin bulunurken, Tron 76 milyar dolar ile ikinci sırada yer aldı. Solana, Arbitrum ve BNB Chain gibi ağlarda ise toplam 29,7 milyar dolarlık varlık barınıyor.

Token bazında USDT yüzde 59 pazar payıyla açık ara liderliğini sürdürüyor. USDC yaklaşık yüzde 25 ile ikinci sırada, Ethena'nın USDe'si ise yüzde 5'e yakın pazar payına ulaştı. Toplam stablecoin piyasa değeri son 30 günde 290 milyar dolara yükseldi.

Bununla birlikte, kullanıcı aktivitesinde bir düşüş gözlendi. Piyasa verilerine göre aylık aktif adres sayısı 26 milyona gerileyerek yüzde 22,6 azaldı. Transfer hacmi de 3,17 trilyon dolar ile önceki aya kıyasla yüzde 11 düşüş gösterdi.

Stablecoin piyasasındaki bu güçlü büyüme, kripto sektöründe dolar bazlı dijital varlıkların hâlâ yüksek talep gördüğünü ortaya koyuyor.