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USDC için Avrupa'da yeni denetim dönemi

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USDC için Avrupa'da yeni denetim dönemi
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Avrupa Bankacılık Otoritesi, Circle'ın USDC stablecoinini daha kapsamlı denetim gerektiren kategoriye aldı. Kararla birlikte rezervler ve likidite üzerindeki gözetim değişecek. Yeni görev paylaşımı 12 Kasım'da yürürlüğe girecek.

USDC, Avrupa Birliği'nin Kripto Varlık Piyasaları Düzenlemesi (MiCA) kapsamında "önemli elektronik para tokeni" olarak sınıflandırılan ilk varlık oldu. Avrupa Bankacılık Otoritesinin (EBA) açıklamasına göre, bölgede MiCA kapsamında bildirimi yapılmış 45 elektronik para tokeni bulunuyor. USDC, bu grubun içinde daha geniş denetime tabi tutulacak ilk örnek olarak ayrışıyor.

Karar, USDC'nin Avrupa'daki ihraççısı Circle Internet Financial Europe SAS'ı ilgilendiriyor. Denetimin tamamı tek kuruma geçmeyecek. EBA ile Fransa'nın finansal denetim kurumu ACPR, farklı alanlardan sorumlu olacak.

REZERV VE LİKİDİTE DENETİMİ EBA'YA GEÇECEK

Yeni görev paylaşımında özkaynaklar, rezerv varlıkları ve likidite gerekliliklerinin doğrudan denetimi ACPR'den EBA'ya devredilecek. Mali sıkıntı halinde toparlanma ve tokenlerin geri ödenmesine ilişkin planlar da EBA'nın sorumluluk alanına girecek.

ACPR ise şirket yönetimi, önemli pay sahiplikleri, yöneticilerin uygunluğu, dışarıdan hizmet alımı ve çıkar çatışmaları gibi konulardaki gözetimini sürdürecek. İki kurum, geçişin sorunsuz yürütülmesi ve denetimin koordinasyonu için birlikte çalışacak.

ABD İLE BİLGİ PAYLAŞIMI DA YAPILACAK

USDC'nin ABD'deki ihraççısı Circle Internet Financial, LLC olarak faaliyet gösteriyor. EBA, stablecoinlerin sınır ötesi faaliyetlerini denetlemek amacıyla New York Eyaleti Finansal Hizmetler Departmanı ile bir mutabakat zaptı imzaladığını da açıkladı. Anlaşma, iki kurum arasındaki iş birliğini ve bilgi alışverişini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

EBA, tokenlerin "önemli" kategorisine girip girmediğini veya bu statünün koşullarını karşılamayı sürdürüp sürdürmediğini her yıl değerlendiriyor. USDC için açıklanan ikili denetim düzeni 12 Kasım 2026'da başlayacak.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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