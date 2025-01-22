Uniswap yeni v4 ile verimliliği artırıyor

Uniswap platformunda önemli bir dönüm noktası yaklaşıyor. Yeni v4 sürümü, geliştiricilere sunduğu hook entegrasyonları ve yeni likidite mimarisiyle, DeFi dünyasında yeni bir sayfa açıyor. Bu yenilikler, protokolün v3'teki sermaye verimliliği avantajlarını korurken kullanıcı deneyimini de iyileştirecek.

Uniswap v4 ile DeFi Protokolünde Yeni Dönem

Merkeziyetsiz finans (DeFi) sektörünün öncü protokollerinden Uniswap, v4 sürümünde önemli mimari değişiklikler sunuyor. Singleton likidite mimarisi, tüm likiditeyi tek bir akıllı sözleşmede birleştirerek işlem hızını artırıyor.

Yeni sürümün en dikkat çekici özelliklerinden biri, geliştiricilere özelleştirilebilir hook'lar sunması olacak. Bu sistem, likidite havuzlarındaki fonksiyonları daha fazla özelleştirme imkanı sağlıyor.

Flash accounting sistemi, v3'teki her takas sonrası varlık transferi yerine, sadece net bakiyelerde transfer yaparak gas ücretlerinde önemli tasarruf sağlıyor. Bu özellik, kullanıcıların işlem maliyetlerini önemli ölçüde düşürecek.

Çoklu kod denetimleri ve güvenlik yarışmaları nedeniyle 2024'te öngörülen lansman gecikmeye uğramıştı. Uniswap Labs, tüm sözleşmelerin gelecek hafta tam olarak dağıtılmasını bekliyor.