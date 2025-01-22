Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Otel yangınına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltına alındı

Otel yangınına ilişkin soruşturma belediye ve itfaiyeye sıçradı
76 kişiyi hayattan koparan yangında çaresizliğin görüntüsü

76 kişiyi hayattan koparan yangında çaresizliğin görüntüsü
76 kişiye mezar olan otelin ortağından tepki çeken sözler: Bizim de kaybettiğimiz arkadaşlarımız var

76 kişiye mezar olan otelin ortağından tepki çeken sözler
Kartalkaya'daki faciada tır üzerindeki reklamı nedeniyle tepki çeken şirketten açıklama geldi

Tır üzerindeki reklamla tepki çeken şirket kendini böyle savundu

Uniswap yeni v4 ile verimliliği artırıyor

Uniswap yeni v4 ile verimliliği artırıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkeziyetsiz borsa protokolü Uniswap, yeni v4 sürümünü bu hafta geliştiricilere açmaya hazırlıyor. Singleton likidite mimarisi ve flash accounting sistemiyle dikkat çeken yeni versiyon, gas ücretlerinde önemli tasarruf sağlayacak. Tüm sözleşmelerin gelecek hafta tam olarak dağıtılması planlanıyor.

Uniswap platformunda önemli bir dönüm noktası yaklaşıyor. Yeni v4 sürümü, geliştiricilere sunduğu hook entegrasyonları ve yeni likidite mimarisiyle, DeFi dünyasında yeni bir sayfa açıyor. Bu yenilikler, protokolün v3'teki sermaye verimliliği avantajlarını korurken kullanıcı deneyimini de iyileştirecek.

Uniswap v4 ile DeFi Protokolünde Yeni Dönem

Merkeziyetsiz finans (DeFi) sektörünün öncü protokollerinden Uniswap, v4 sürümünde önemli mimari değişiklikler sunuyor. Singleton likidite mimarisi, tüm likiditeyi tek bir akıllı sözleşmede birleştirerek işlem hızını artırıyor.

Yeni sürümün en dikkat çekici özelliklerinden biri, geliştiricilere özelleştirilebilir hook'lar sunması olacak. Bu sistem, likidite havuzlarındaki fonksiyonları daha fazla özelleştirme imkanı sağlıyor.

Flash accounting sistemi, v3'teki her takas sonrası varlık transferi yerine, sadece net bakiyelerde transfer yaparak gas ücretlerinde önemli tasarruf sağlıyor. Bu özellik, kullanıcıların işlem maliyetlerini önemli ölçüde düşürecek.

Çoklu kod denetimleri ve güvenlik yarışmaları nedeniyle 2024'te öngörülen lansman gecikmeye uğramıştı. Uniswap Labs, tüm sözleşmelerin gelecek hafta tam olarak dağıtılmasını bekliyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
img

Otel çalışanından olay sözler! Facia göz göre göre gelmiş
img

Özdağ'dan gece yarısı yeni mesaj! Ses getirecek Öcalan göndermesi
img

Berfu Yenenler'in yangındaki acı kaybı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acılı baba hasta yatağında faciayı anlattı: Camlarda dakikalarca kurtulmayı beklemişler

Tüm ailesini yangında kaybeden acılı babanın anlattıklarına yürek dayanmaz
Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha

Fenerbahçe'den ezeli rakibine bir transfer çalımı daha
Yangın felaketinde hayatını kaybedenlere veda! Erdoğan 'Dostum' dediği ismi yalnız bırakmadı

"Dostum" dediği ismi en acı gününde yalnız bırakmadı
Kartalkaya'daki 5 otelden yalnızca Grand Kartal'ın yangın merdivenleri içerdeymiş

Bölgedeki tek örnek! Grand Kartal'da 76 kişiyi ölüme götüren fark
Gelir İdaresi'nden sürücülere uyarı: Sakın geçe bırakmayın

Araç sahiplerine uyarı: Sakın geçe bırakmayın
Zuhal Topal, yangında hayatını kaybeden yakınlarının acısıyla yıkıldı

Yakınları yangında hayata veda etti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.