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Uniswap (UNI) fiyat tahmini 2025-2031

Uniswap (UNI) fiyat tahmini 2025-2031
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Merkeziyetsiz finans dünyasının öne çıkan projelerinden Uniswap, son dönemdeki fiyat hareketliliğiyle yatırımcıların dikkatini yeniden üzerine çekti. Teknik göstergeler alım yönlü sinyaller verirken, piyasa genelinde UNI'ye yönelik ilgi artıyor. Kısa vadeli grafikler yükseliş eğilimini destekliyor. Biz de sizler için Uniswap fiyat tahminlerini derledik.

2018 yılında eski bir makine mühendisi olan Hayden Adams tarafından kurulan Uniswap, Ethereum ağı üzerinde çalışan tamamen zincir üstü (on-chain) bir merkeziyetsiz finans (DeFi) protokolüdür. Otomatik piyasa yapıcı (AMM) sistemi sayesinde kullanıcılar, aracıya ihtiyaç duymadan Ether'i (ETH) ERC-20 token'larla takas edebiliyor. Bu sistem, birçok borsanın yaşadığı likidite sorunlarına çözüm sunuyor. Bu özellikleri sayesinde Uniswap'ın yerel token'ı UNI, yatırımcılar ve traderlar için cazip bir varlık haline geliyor.

Peki UNI 100 dolara ulaşabilir mi? Önümüzdeki beş yılda ne kadar yükselebilir? Gelin teknik analiz ve fiyat tahminlerine birlikte bakalım.

Uniswap fiyat görünümü

?? UNI, 14 Nisan 2025 itibarıyla yüzde 0,95 değer kazanarak 5,45 dolara yükseldi.

?? Bir sonraki direnç seviyesi 5,87 dolar olarak öne çıkıyor.

?? Fiyat hareketi yükseliş eğiliminde ve piyasa genel olarak istikrarlı görünüyor.

Günlük grafikte fiyat 5,45 dolara ulaşarak yükseliş yönlü hareketini sürdürdü. Bollinger Bantları daralıyor; bu da volatilitenin azaldığına, ancak hâlâ yüksek seviyelerde olduğuna işaret ediyor. Üst bant (direnç) 7,39 dolara, alt bant (destek) ise 4,97 dolara taşındı.

Göreli Güç Endeksi (RSI) 43,37 seviyesinde ve yukarı yönlü hareket ediyor. Bu da alım baskısının arttığını ve yükseliş ivmesinin sürdüğünü gösteriyor.

4 saatlik görünüm

Son dört saatte UNI'nin fiyatı yeniden 5,45 dolara çıkarak yükselişini sürdürdü. Volatilite azalmaya devam ediyor, bu da fiyat dalgalanmalarının sınırlı olacağını gösteriyor. Bollinger üst bandı 5,57 dolarda direnç, alt bandı ise 5,09 dolarda destek konumunda. RSI ise 56,95 seviyesine çıkarak yükselişin hâkim olduğunu doğruluyor.

Peki sırada ne var?

Genel tabloya bakıldığında UNI fiyatı, yükseliş yönlü bir sinyal veriyor. Teknik göstergeler kısa vadede kararsızlık işaret etse de fiyat hareketi alıcıların güçlü olduğunu gösteriyor.

Uniswap iyi bir yatırım mı?

Uniswap, merkeziyetsiz borsalar arasında öncü konumda ve AMM modeliyle geleneksel borsalardan ayrılıyor. Platformun uzun vadeli performansı umut verici. Analizlere göre UNI'nin 2027'de 23,59 doları, 2031'e kadar ise 48,41 doları aşması bekleniyor.

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Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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