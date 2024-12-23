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Uniswap Layer 2 çözümü Unichain 2025'te geliyor

Uniswap Layer 2 çözümü Unichain 2025'te geliyor
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Ethereum (ETH) ekosisteminin lider merkeziyetsiz borsası Uniswap, OP Stack üzerine inşa ettiği Layer 2 çözümü Unichain'i 2025'in başlarında kullanıma açacağını duyurdu. Ekim ayından bu yana test ağında 50 milyon işlem ve 4 milyon akıllı sözleşme başarıyla tamamlandı. Son 24 saatte 1 milyar doların üzerinde işlem hacmine ulaşan platform, Blockchain teknolojisinde yeni bir dönem başlatıyor.

Unichain projesi, Optimism'in Superchain ekosisteminde önemli bir rol üstlenmeye hazırlanıyor. İzinsiz hata kanıtları ve Flashblocks teknolojisi ile dikkat çeken platform, işlem hızını 250 milisaniyeye kadar düşürmeyi hedefliyor. Test sürecinde yüzde 99'un üzerinde çalışma süresi elde eden Unichain, güvenilirliğini kanıtladı.

Unichain Test Ağında 50 Milyon İşlem Başarıyla Tamamlandı

Uniswap tarafından geliştirilen DeFi odaklı Layer 2 çözümü Unichain, merkeziyetsiz finans dünyasında yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. 6 Ocak 2025'ten itibaren izinsiz hata kanıtlarını etkinleştirmek için planlı bakıma girecek.

Platform, herhangi bir katılımcının Blockchain'in belirli bir durumunu doğrulamasına ve geçersiz para çekme işlemlerine itiraz etmesine olanak tanıyacak. Unichain Validation Network ile tek sıralayıcılı mimarilerin getirdiği riskler en aza indirilecek.

Güvenli blok oluşturma için Flashbots tarafından geliştirilen Rollup-Boost kullanılacak. Ana ağ lansmanının ardından devreye girecek Flashblocks teknolojisi, işlemleri neredeyse anında tamamlayacak.

Optimism'in Superchain ekosisteminin bir parçası olacak Unichain, merkeziyetsiz finans dünyasında yeni bir dönem başlatacak. Uniswap Labs, OP Stack'in temel katkı sağlayıcıları arasında yer alacak.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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