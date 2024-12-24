Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı
Patlayıcı üretilen fabrikada patlama! 12 kişi hayatını kaybetti
Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'nin Münbiç'e sızma girişimini engelledi
Türkiye sınırında gece yarısı tehlikeli girişim
Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı partisinden istifa etti
Erdoğan'dan işaret bekleyen Davutoğlu'nun partisinde çöküş başladı
Cinsel ilişki, gasp, darp! Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar
Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar

Uniswap güvenlik protokolünü güçlendiriyor

Uniswap güvenlik protokolünü güçlendiriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ethereum'un en büyük merkeziyetsiz borsası Uniswap Labs, web3 güvenlik firması Blockaid ile önemli bir ortaklığa imza attı. İş birliği kapsamında geliştirilen yeni güvenlik sistemi, kullanıcıları kötü niyetli tokenlardan korumayı hedefliyor. Blockaid'in verilerine göre 2024'te oluşturulan tokenların yüzde 60'ı dolandırıcılık amacıyla oluşturuldu.

Kripto para dünyasındaki artan dolandırıcılık vakaları, merkeziyetsiz borsaları daha kapsamlı güvenlik önlemleri almaya yönlendiriyor. Uniswap Labs'in Blockaid ile geliştirdiği yeni token uyarı sistemi hem teknik hem de sosyal mühendislik tabanlı dolandırıcılıkları tespit edebiliyor.

Uniswap Sahte Tokenlara Karşı Erken Uyarı Sistemine Geçti

Uniswap Labs'in yeni güvenlik çözümü, platformun web, mobil ve cüzdan eklentilerinde kullanıma sunulacak. Sistem, statik ve dinamik doğrulama yöntemlerini kullanarak şüpheli token işlemlerini analiz ediyor.

Blockaid CEO'su Ido Ben-Natan, çözümlerinin ünlü taklitçileri ve oltalama planları gibi yaygın dolandırıcılıkları tespit edebildiğini vurguladı. Ayrıca "yüzde 100 satış ücreti" gibi teknik dolandırıcılıkları da engelleyebiliyor.

2022'de kurulan Blockaid, çeşitli Blockchain ağlarındaki şüpheli aktiviteleri izliyor. Şirketin yazılımı Coinbase, Stellar ve Metamask gibi önde gelen platformlar tarafından kullanılıyor. Sistem şimdiye kadar 4 milyar dolardan fazla potansiyel kaybı önledi.

Uniswap ürün yöneticisi Medha Kothari, yeni sistemin kullanıcılara daha güvenli bir işlem deneyimi sunacağını belirtti. Token Uyarıları sayesinde kullanıcılar tüm Uniswap ürünlerinde tokenlar hakkında anlık bilgi alabilecek.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
img

Ev sahiplerinin beklediği tarih! Çok sayıda ilan kaldırıldı
img

Dünyaca ünlü futbolcuyu terk etti
img

Bir dizi daha başlamadan rafa kaldırıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı
"Öldüm, bittim" diyordu, mahkemede aylık gelirini açıkladı
Devlet okulunda skandal görüntü: Kripto reklamı için öğrencilerini kullandı
Devlet okulunda infial yaratan görüntü
Dünyayla hiç temas kurmamış kabilenin ilk görüntüleri yayınlandı
Dünyayla hiç temas kurmamış kabilenin ilk görüntüleri yayınlandı
İsrail, Husileri gözüne kestirdi: Avrupa'ya 'terör örgütü' olarak kabul edin talimatı
Hedefindeki yeni ülke belli oldu! Verdiği talimat da bunun işareti
Bir ülkeden Esma Esad'a ömür boyu giriş yasağı
Bir ülkeden Esma Esad'a ömür boyu giriş yasağı
Türkiye'den giden Suriyeli sayısı açıklandı
Bakan Yerlikaya rakam verdi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı

Son Dakika Haberleri

Marmaray Bostancı istasyonunda ne oldu? UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU | Uzman öğretmenlik başöğretmenlik başvuru kılavuzu yayınlandı mı, başvuru şartları nelerdir? ATA AÖF final sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı? 31 Aralık okullar tatil mi? 25 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu Ücretli öğretmen maaşı ne zaman yatacak? Ücretli öğretmen maaşları hangi tarihte hesaplara yatırılıyor? MEMUR ZAM HABERLERİ! 6 aylık enflasyona göre memur maaşları ne kadar olacak? 2025 en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? SON DAKİKA Balıkesir'de ne oldu, fabrika neden patladı? Yaralı veya ölü var mı? BİM AKTÜEL 24 ARALIK KATALOĞU! 24 Aralık Salı BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM'de bu hafta hangi fırsatlar var? Okullar tatil mi? 24 ARALIK hangi illerde okullar tatil edildi? ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? 2025 Asgari ücret ne zaman açıklanacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.