Türkiye'de kripto varlık düzenlemeleri resmileşti: Yeni çerçeve ve yükümlülükler belli oldu

Türkiye, kripto varlık piyasalarını düzenlemek için önemli adımlar atmaya devam ediyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yeni düzenlemeleri ile kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik faaliyet ve sermaye yeterlilik şartları netleşti. Bu düzenlemeler, yatırımcı güvenini artırma ve piyasa düzenini sağlama hedefiyle hayata geçirildi.

Türkiye'de Kripto Piyasalarında Yeni Dönem: SPK'dan Kapsamlı Düzenlemeler

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kripto varlık piyasasının düzenlenmesine yönelik kapsamlı çalışmalarını sonuçlandırdı. Kurul, kripto varlıkların saklanması ve transferi konusundaki temel ilke ve esasları belirleyen ikincil mevzuat düzenlemelerini tamamladı.

Dünya genelinde kripto varlık düzenlemelerine hız veren ülkelerin sayısı artarken, Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık, 2026 yılında yürürlüğe girecek yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Bu süreçte Japonya ve Singapur da kendi yasal çerçevelerini oluşturdu.

Türkiye'de kripto varlıkların yasal statüsü, 26 Haziran 2024 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Sermaye Piyasası Kanunu değişikliğiyle netlik kazandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, SPK'nın hazırladığı ikincil düzenlemeler son aşamaya geldi.

Yeni düzenlemeler kapsamında, kripto varlık hizmet sağlayıcıları için risk temelli sermaye yeterliliği şartları getirilirken, iç denetim, kontrol ve risk yönetimi birimlerinin kurulması zorunlu hale geliyor. Platformların listeleme süreçleri için özel bir komite oluşturulacak ve bu komite, kripto varlıkların platforma alınması veya çıkarılması kararlarını verecek.

Düzenlemelere göre, kripto varlık hizmet sağlayıcıları faaliyetlerine başlamadan önce SPK'dan izin almak zorunda olacak. Mevcut hizmet sağlayıcıların da belirlenen şartlara uyum sağlaması gerekecek. Ayrıca tüm platform ve saklama kuruluşları, Merkezi Kayıt Kuruluşu ile entegre çalışarak müşteri bakiyelerini raporlayacak. Son aşamaya gelinen ve çok kısa süre içerisinde yayımlanması beklenen taslaklar kapsamında, kripto para platformları tarafından listelenmiş kripto varlıklar kaldıraçlı olarak alınıp satılamayacak, türev araç sözleşmeleri ile kredili alım, açığa satış ve ödünç işlemlerine konu edilemeyecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hazırlanan düzenlemelerin risk bazlı sermaye yaklaşımıyla diğer ülke uygulamalarından ayrıştığını dile getirdi. Şimşek, düzenlemelerin piyasa güvenilirliğini artıracağını ve suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine katkı sağlayacağını vurguladı.