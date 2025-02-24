SGK evlere yazı göndermeye başladı: 100 bin kişinin emekli maaşı kesilecek

SGK evlere yazı gönderiyor! 100 bin kişinin emekli maaşı kesilecek
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik bazı yaptırımları askıya aldı

Yaptırımlar kaldırıldı, tırlar yola çıkmaya hazır
Kocaeli'de rehine krizi cinayetle bitti! Alacak-verecek meselesinde kan aktı

Restorandaki rehine krizi cinayetle bitti! Olayın nedeni vahim
Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu CİMER'e yapılan şikayetle başlamış

Maydonoz Döner'i bitiren kişi bakın kim çıktı! Soluğu CİMER'de almış

Türkiye'de kripto borsalarında yeni dönem: Kimlik doğrulama süreci sıkılaşıyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Binance TR, yeni düzenlemeler kapsamında kimlik doğrulama süreçlerini zorunlu hale getiriyor. 25 Nisan 2025'e kadar KYC sürecini tamamlamayan kullanıcıların hesapları askıya alınacak. Platform, finansal suçlarla mücadele ve şeffaflık için bu değişikliği uyguladığını açıkladı.

Türkiye'nin önemli kripto para borsaları arasında yer alan Binance TR, kullanıcılarına yönelik kimlik doğrulama süreçlerinde kapsamlı bir değişikliğe gidiyor. Platform, 25 Şubat 2025 tarihinden itibaren tüm kullanıcılarından güncellenmiş kimlik doğrulama adımlarını tamamlamalarını zorunlu kılacak. Kullanıcıların 25 Nisan 2025 tarihine kadar kimlik doğrulama işlemlerini tamamlamamaları durumunda açık pozisyonları otomatik olarak kapatılacak ve hesap işlevleri askıya alınacak.

Kimlik Doğrulamasını Tamamlamayan Hesaplar Askıya Alınacak

Türkiye'nin önde gelen kripto para alım satım platformlarından Binance TR, yeni dönemde kimlik doğrulama süreçlerini sıkılaştırıyor. Platform, 25 Şubat 2025 tarihinden itibaren kullanıcılarından her giriş ve işlem öncesinde yenilenmiş kimlik doğrulama adımlarını tamamlamalarını talep edecek.

Resmî Gazete'de geçtiğimiz yıl yayımlanan 32763 sayılı yönetmelik kapsamında hayata geçirilen bu değişiklik, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının finansal kuruluş statüsüne kavuşmasıyla zorunlu hale geldi. Binance TR, müşterilerinden kimlik belgesi ve özçekim fotoğrafının yanı sıra ek belge talepleriyle KYC (Know Your Customer - Müşterini Tanı) sürecini yönetecek.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, kullanıcılar 25 Nisan 2025 tarihine kadar kimlik doğrulama işlemlerini tamamlamak zorunda. Bu tarihe kadar gerekli adımları tamamlamayan kullanıcıların açık pozisyonları otomatik olarak kapatılacak ve hesapları askıya alınacak. Bununla birlikte, itibari para çekme ve alım-satım işlemleri mevcut düzenlemeler çerçevesinde sürdürülecek.

Şirket yetkilileri, söz konusu değişikliklerin kullanıcı deneyimini minimum düzeyde etkileyecek şekilde tasarlandığını vurguladı. Binance TR, bu adımların Türkiye kripto varlık piyasasında şeffaflığı artırmak ve finansal suçlarla mücadele konusunda küresel standartlara uyum sağlamak amacıyla atıldığını belirtti. Kullanıcı verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işleneceği özellikle vurgulandı. Son olarak Binance TR, Nisan ayı sonrasında oluşabilecek mağduriyetlerden sorumlu olmayacağını açıkladı.

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! (Reklamdır)

Türkiye'de kripto borsalarında yeni dönem: Kimlik doğrulama süreci sıkılaşıyor
Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

img

Erdoğan'ın yeni kadrosu AK Partili ismi küplere bindirdi
img

Yeni 100 TL banknotlar bugün tek bir değişiklikle tedavüle çıkıyor
img

Rusya savaşın bitmesi için şartını açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çankırı Tuz Mağarası'ndaki çürümeyen eşek görenleri şaşırtıyor

5000 yıllık mağarada ziyaretçileri şaşkına uğratan görüntü
Muslera mı Günay mı? Okan Buruk'un derbide kime forma vereceği kesin gibi

Okan Buruk'un derbide kime forma vereceği kesin gibi
Halil Konakcı'ya büyük şok! Vaaz vermek için gittiği Erzurum'da protesto edildi

Halil Konakcı'ya Erzurum'da büyük şok
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
Anne-babalar dikkat! Ticaret Bakanlığı harekete geçti, o ürün piyasadan toplatılıyor

Bakanlık harekete geçti, o ürün piyasadan toplatılıyor
Trump, Duda'yı 1,5 saat kapısında bekletti

Trump'ın 1,5 saat kapısında beklettiği lider ülkesini ayağa kaldırdı

Son Dakika Haberleri

title