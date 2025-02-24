Türkiye'de kripto borsalarında yeni dönem: Kimlik doğrulama süreci sıkılaşıyor

Türkiye'nin önemli kripto para borsaları arasında yer alan Binance TR, kullanıcılarına yönelik kimlik doğrulama süreçlerinde kapsamlı bir değişikliğe gidiyor. Platform, 25 Şubat 2025 tarihinden itibaren tüm kullanıcılarından güncellenmiş kimlik doğrulama adımlarını tamamlamalarını zorunlu kılacak. Kullanıcıların 25 Nisan 2025 tarihine kadar kimlik doğrulama işlemlerini tamamlamamaları durumunda açık pozisyonları otomatik olarak kapatılacak ve hesap işlevleri askıya alınacak.

Kimlik Doğrulamasını Tamamlamayan Hesaplar Askıya Alınacak

Türkiye'nin önde gelen kripto para alım satım platformlarından Binance TR, yeni dönemde kimlik doğrulama süreçlerini sıkılaştırıyor. Platform, 25 Şubat 2025 tarihinden itibaren kullanıcılarından her giriş ve işlem öncesinde yenilenmiş kimlik doğrulama adımlarını tamamlamalarını talep edecek.

Resmî Gazete'de geçtiğimiz yıl yayımlanan 32763 sayılı yönetmelik kapsamında hayata geçirilen bu değişiklik, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının finansal kuruluş statüsüne kavuşmasıyla zorunlu hale geldi. Binance TR, müşterilerinden kimlik belgesi ve özçekim fotoğrafının yanı sıra ek belge talepleriyle KYC (Know Your Customer - Müşterini Tanı) sürecini yönetecek.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, kullanıcılar 25 Nisan 2025 tarihine kadar kimlik doğrulama işlemlerini tamamlamak zorunda. Bu tarihe kadar gerekli adımları tamamlamayan kullanıcıların açık pozisyonları otomatik olarak kapatılacak ve hesapları askıya alınacak. Bununla birlikte, itibari para çekme ve alım-satım işlemleri mevcut düzenlemeler çerçevesinde sürdürülecek.

Şirket yetkilileri, söz konusu değişikliklerin kullanıcı deneyimini minimum düzeyde etkileyecek şekilde tasarlandığını vurguladı. Binance TR, bu adımların Türkiye kripto varlık piyasasında şeffaflığı artırmak ve finansal suçlarla mücadele konusunda küresel standartlara uyum sağlamak amacıyla atıldığını belirtti. Kullanıcı verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işleneceği özellikle vurgulandı. Son olarak Binance TR, Nisan ayı sonrasında oluşabilecek mağduriyetlerden sorumlu olmayacağını açıkladı.

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