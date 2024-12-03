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TRX tüm zamanların en yüksek seviyesinde

TRX tüm zamanların en yüksek seviyesinde
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Tron Blockchain ekosistemi tarihi bir başarıya imza attı. TRX piyasa değeri 20 milyar dolara yükselirken, son 24 saatte yüzde 13'ün üzerinde artış kaydetti. Tron kurucusu Justin Sun'ın Donald Trump'ın kripto projesine 30 milyon dolarlık yatırımı, bu yükselişte önemli rol oynadı.

Bitcoin (BTC) hakimiyetinin iki yıllık destek seviyesinin altına inmesi, yatırımcıların BTC pozisyonlarından kar realizasyonu yaparak altcoinlere yöneldiğini gösteriyor. Bu trend, özellikle Hedera'nın (HBAR) son bir ayda yüzde 763'lük artışıyla kendini kanıtlıyor.

TRX Değeri Yüzde 101 Yükselişle Rekor Tazeledi

Kripto para ekosisteminde yaşanan son gelişmeler, altcoin sezonunun başlangıcına işaret ediyor. TRX tokenı 0,23 dolar seviyesine ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Yılbaşından bu yana yüzde 101'in üzerinde değer kazanan token, aylık grafikte de yüzde 42'lik bir performans sergiledi.

Piyasa uzmanları, Ethereum'un (ETH) 4.000 dolar seviyesine yükselebileceğini öngörüyor. Bu beklenti, Bitcoin'in piyasadaki üstünlüğünün azalan eğilimiyle birlikte güç kazanıyor. Yatırımcıların BTC pozisyonlarından elde ettikleri karları altcoin piyasasına yönlendirmesi, yeni bir yükseliş trendinin habercisi olarak değerlendiriliyor.

Hedera ekosistemindeki gelişmeler de dikkat çekiyor. Token, Canary Capital'in Hedera tabanlı bir borsa yatırım ürünü (ETP) başlatma planlarının duyurulmasının ardından yoğun ilgi görüyor. Bu gelişme, kurumsal yatırımcıların kripto para piyasasına olan ilgisinin artmaya devam ettiğini gösteriyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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