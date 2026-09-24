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Trump'ın Bitcoin bağlantılı yatırımı ortaya çıktı

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Trump'ın Bitcoin bağlantılı yatırımı ortaya çıktı
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ABD Başkanı Donald Trump'ın yatırım hesaplarından temmuz ayında Bitcoin devi Strategy'nin hisselerinin alındığı ortaya çıktı. Yeni yayımlanan mali bildirim, iki ayrı alımı gösterirken portföyün dışarıdan finans kuruluşlarınca yönetildiği belirtildi.

ABD Hükümet Etik Ofisinin (OGE) 22 Eylül'de yayımladığı bildirimde, 27 Temmuz'daki Strategy alımının 50 bin 1 ile 100 bin dolar arasında olduğu kaydedildi. Bundan üç gün önce, 24 Temmuz'da ise aynı şirketin hisselerine 1001 ile 15 bin dolar arasında yatırım yapıldı.

İşlemler, Trump'ın hesaplarının daha önce hisse sattığı şirkete yeniden yöneldiğini gösteriyor. Hazirandaki satışların ardından 8 Temmuz'da da 1001 ile 15 bin dolar arasında Strategy hissesi elden çıkarılmıştı.

Eski adı MicroStrategy olan şirket, bilançosunda tuttuğu Bitcoin'lerle tanınıyor. Bildirimdeki alımlar doğrudan Bitcoin yerine şirket hisselerini kapsıyor. Aynı dönemde kripto para borsası Coinbase'in hisseleri alınırken, Bitcoin madencileri MARA Holdings ve CleanSpark'ta satış yapıldığı da bildirildi.

TRUMP'IN PORTFÖYÜNÜ DIŞ KURULUŞLAR YÖNETİYOR

Yatırım kararlarını kimin verdiği konusunda Trump Organization, hesapların dışarıdan kuruluşlar tarafından yönetildiğini belirtti. Açıklamaya göre Trump, ailesi ve şirketi, tek tek yatırımların seçilmesinde, yönlendirilmesinde veya onaylanmasında rol almıyor.

Strategy işlemleri, temmuz ayındaki daha geniş bir portföy hareketinin parçasını oluşturuyor. Bildirimde 20 Temmuz'da Microsoft ve Amazon hisselerinin her birinde 5 milyon ile 25 milyon dolar arasında satış yapıldığı da yer alıyor.

Form, işlem tutarlarını kesin rakamlar yerine aralıklarla veriyor. Bu nedenle Strategy hisselerine ödenen toplam bedel ve alınan pay sayısı tam olarak belirlenemiyor. Bildirim, bu hisselerin bugün hâlâ portföyde bulunup bulunmadığını da göstermiyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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