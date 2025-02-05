Trump yönetimi ulusal Bitcoin rezervi için harekete geçti

Beyaz Saray'ın kripto para birimi danışmanı David Sacks, Başkan Donald Trump'ın liderliğindeki yönetimin, ulusal bir Bitcoin rezervi oluşturma planlarını değerlendirme aşamasında olduğunu açıkladı. Bu yeni girişim, dijital varlık politikaları üzerine kapsamlı bir çalışmayı da beraberinde getiriyor. Yönetim, bu alandaki düzenlemeleri hafifletmeyi ve sektörü desteklemeyi hedefliyor.

Beyaz Sarayın Yeni Kripto Danışmanından Çarpıcı Bitcoin Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto para danışmanlığına atanan David Sacks, yönetimin ulusal Bitcoin rezervi oluşturma olasılığını değerlendirdiğini açıkladı. Washington'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Sacks, bu konunun çalışma grubunun öncelikli gündem maddelerinden biri olduğunu belirtti.

Sacks, projenin henüz başlangıç aşamasında olduğunu vurgulayarak, "Bazı bakanlık üyelerinin onay süreçleri devam ediyor. Bununla birlikte, bu konu önümüzdeki dönemde öncelikli çalışma alanlarımızdan birini oluşturacak." ifadelerini kullandı.

Kripto sektörüyle iş birliği konusunda gelen soruları yanıtlayan Sacks, yakın zamanda yapılacak bir duyuruyla sektöre yeni yetkiler tanınacağını ve sosyal yardımlaşma alanında önemli adımlar atılacağını bildirdi.

Toplantıda ayrıca, Cumhuriyetçi milletvekillerinin kripto para düzenlemeleri için iki meclisli bir komite kurduğu duyuruldu. Silikon Vadisi kökenli risk sermayedarı Sacks, Trump yönetiminin kripto para ve yapay zeka politikalarını yönlendirecek ilk baş danışman olarak görevlendirildi. Yönetim, düzenlemeleri azaltarak ve yatırımları teşvik ederek yapay zeka ve kripto endüstrilerine destek sağlamayı hedefliyor.

Başkanlığının ilk haftasında Trump, dijital varlık politikalarına yönelik bir çalışma grubu oluşturdu. Hazine, Adalet Bakanlığı, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun dahil olduğu grubun, altı ay içinde kapsamlı bir düzenleme çerçevesi ve strateji raporu sunması bekleniyor.

Sacks'ın, Senato Bankacılık Komitesi Başkanı Tim Scott, Senato Tarım Komitesi Başkanı John Boozman, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi Başkanı French Hill ve Temsilciler Meclisi Tarım Komitesi Başkanı Glenn Thompson ile gerçekleştirdiği görüşmeler dikkat çekti. Trump'ın dijital varlık politikalarını hayata geçirebilmesi için, 2024 seçimlerinde kripto sektörünün desteğini alan ve sektöre yönelik tutumu değişen Cumhuriyetçi Kongre'nin desteğine ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.