Trump'tan Samourai Wallet kurucusu için kritik hamle

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, kripto para dünyasında geniş yankı uyandıran Samourai Wallet davasıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, gizlilik odaklı Bitcoin cüzdanı Samourai Wallet'ın kurucu ortağı Keonne Rodriguez'e yönelik potansiyel af konusunu değerlendireceğini belirtti. Toplantı sırasında yanında bulunan ABD Adalet Bakanı Pam Bondi'ye dönen Başkan, vakanın detaylıca incelenmesi talimatını verdi.

HAPİSHANEYE GİRMESİNE DÖRT GÜN KALDI

Trump, konuyla ilgili kendisine yöneltilen soruya, olaydan haberdar olduğunu ve dosyayı inceleyeceğini söyleyerek yanıt verdi. Henüz tüm detaylara hâkim olmadığını belirten Başkan, ekibinin konuyu mercek altına alacağını vurguladı. Samourai Wallet, işlemlerin kaynağını ve varış noktasını gizleyen "karıştırma" (mixing) hizmeti sunan bir Bitcoin cüzdanı olarak biliniyor. Biden yönetimi döneminde Adalet Bakanlığı, Rodriguez ve ortağı William Lonergan Hill'i lisanssız para transferi işi yürütmek ve kara para aklamaya aracılık etmekle suçlamıştı.

Geçtiğimiz ay sonuçlanan davada Rodriguez, uygulamanın sunduğu özellikler aracılığıyla milyonlarca dolarlık suç gelirinin aklanmasına yardımcı olduğu gerekçesiyle beş yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Şirketin teknoloji sorumlusu Hill ise dört yıl hapis cezası aldı. Trump'ın bu hamlesi, daha önce Silk Road'un kurucusu Ross Ulbricht ve eski Binance CEO'su Changpeng Zhao için çıkardığı afların ardından geldi. Sektör temsilcileri, Tornado Cash geliştiricileri ve Samourai Wallet kurucuları için de benzer adımlar atılmasını bekliyordu.

Gelişmelerin ardından sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yapan Rodriguez, Trump'ın ilgisine teşekkür etti. Biden dönemi Adalet Bakanlığının siyasi saiklerle hareket ettiğini savunan Rodriguez, Trump'ın dosyayı yakından incelemesi halinde durumu net bir şekilde göreceğini ve doğru olanı yaparak af yetkisini kullanacağını düşündüğünü ifade etti. Rodriguez'in federal hapishaneye teslim olmasına sadece dört gün kalmış olması, sürecin hassasiyetini daha da artırıyor.