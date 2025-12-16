Haberler

Trump'tan Samourai Wallet kurucusu için kritik hamle

Trump'tan Samourai Wallet kurucusu için kritik hamle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, kara para aklama suçlamasıyla beş yıl hapis cezasına çarptırılan Samourai Wallet kurucusu Keonne Rodriguez'in dosyasını inceleyeceğini açıkladı. Trump, Adalet Bakanı Pam Bondi'ye konuyu araştırması için talimat verdi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, kripto para dünyasında geniş yankı uyandıran Samourai Wallet davasıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, gizlilik odaklı Bitcoin cüzdanı Samourai Wallet'ın kurucu ortağı Keonne Rodriguez'e yönelik potansiyel af konusunu değerlendireceğini belirtti. Toplantı sırasında yanında bulunan ABD Adalet Bakanı Pam Bondi'ye dönen Başkan, vakanın detaylıca incelenmesi talimatını verdi.

HAPİSHANEYE GİRMESİNE DÖRT GÜN KALDI

Trump, konuyla ilgili kendisine yöneltilen soruya, olaydan haberdar olduğunu ve dosyayı inceleyeceğini söyleyerek yanıt verdi. Henüz tüm detaylara hâkim olmadığını belirten Başkan, ekibinin konuyu mercek altına alacağını vurguladı. Samourai Wallet, işlemlerin kaynağını ve varış noktasını gizleyen "karıştırma" (mixing) hizmeti sunan bir Bitcoin cüzdanı olarak biliniyor. Biden yönetimi döneminde Adalet Bakanlığı, Rodriguez ve ortağı William Lonergan Hill'i lisanssız para transferi işi yürütmek ve kara para aklamaya aracılık etmekle suçlamıştı.

Geçtiğimiz ay sonuçlanan davada Rodriguez, uygulamanın sunduğu özellikler aracılığıyla milyonlarca dolarlık suç gelirinin aklanmasına yardımcı olduğu gerekçesiyle beş yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Şirketin teknoloji sorumlusu Hill ise dört yıl hapis cezası aldı. Trump'ın bu hamlesi, daha önce Silk Road'un kurucusu Ross Ulbricht ve eski Binance CEO'su Changpeng Zhao için çıkardığı afların ardından geldi. Sektör temsilcileri, Tornado Cash geliştiricileri ve Samourai Wallet kurucuları için de benzer adımlar atılmasını bekliyordu.

Gelişmelerin ardından sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yapan Rodriguez, Trump'ın ilgisine teşekkür etti. Biden dönemi Adalet Bakanlığının siyasi saiklerle hareket ettiğini savunan Rodriguez, Trump'ın dosyayı yakından incelemesi halinde durumu net bir şekilde göreceğini ve doğru olanı yaparak af yetkisini kullanacağını düşündüğünü ifade etti. Rodriguez'in federal hapishaneye teslim olmasına sadece dört gün kalmış olması, sürecin hassasiyetini daha da artırıyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır isim kim? Tayyar'ın yeni açıklaması daha ilginç

Kim bu daha ağır kişi? AK Partili ismin yanıtı kafaları karıştıracak
Güllü'nün oğlu savcılıkta ifade verdi

Güllü'nün oğlunun ifadesi saatler sürdü: Ablamın olayla alakası...
Papara'da kritik gelişme: Faaliyet izni iptaline, mahkemeden yürütmeyi durdurma

Papara'da hesabı olanlar dikkat! Mahkemeden yeni karar çıktı
3 harfli markette bozuk tavuk skandalı

Skandal görüntüler 3 harfli markette kaydedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pelin Akil hakkında bomba iddia! Boşanma resmileşmeden yeni aşk: 'Herkes tanıyor'

Boşanma resmileşmeden yeni aşk iddiası!
Sadece 15 günleri var! Türkiye'den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor

Türkiye'den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor
Nagehan Alçı medya sektöründeki tehlikeye dikkat çekti: Bazı eşler rahatsız

Nagehan Alçı tehlikeye dikkat çekti: Bazı eşler rahatsız
Avrupa Birliği benzinli ve dizel otomobil yasağını hafifletiyor

Ve Avrupa kararını verdi: Benzinli ve dizel otomobil yasaklanacak mı?
Pelin Akil hakkında bomba iddia! Boşanma resmileşmeden yeni aşk: 'Herkes tanıyor'

Boşanma resmileşmeden yeni aşk iddiası!
Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucudan gözaltına alınan ünlülerle ilgili yorumuna bakın

Ünlülere yönelik operasyona yorumu, programda kavga çıkarmış
Ela Rümeysa Cebeci'nin estetiksiz hali şaşırttı! Görenler tanımakta zorlandı

Estetiksiz hali şaşırttı! Görenler tanımakta zorlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz'de vurulan gemilerle ilgili iki ülkeye uyarı

Erdoğan'dan vurulan gemiler için ilk açıklama! İki ülkeyi uyardı
Diş tedavisi fiyatları araba fiyatını geçti!

Diş tedavisine verdiği parayı, araba fiyatıyla karşılaştırdı
Bir şehrimiz şimdiden 2027'ye girmeye hazırlanıyor

Bir şehrimiz şimdiden 2027'ye girmeye hazırlanıyor
İsmail Saymaz, Ela Rümeysa Cebeci kendisine attığı mesajı hatırlatıp sert çıktı: Bir kolonya içmemiş

Saymaz, Ela Rümeysa'nın kendisine attığı mesajı hatırlatıp sert çıktı
2025 yılının futbolcusu belli oldu

2025 yılının futbolcusu Dembele
Fenerbahçe Beko, İbrahim Kutluay'ın formasını salona astı

Fenerbahçe bir efsanesinin daha formasını salonuna astı
title